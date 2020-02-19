Управляющие компании Краснодара собирают с горожан деньги, а поставщику их не передают

Жителям сотен многоэтажек Краснодара нужно бить тревогу. Их управляющие компании собирают с жителей деньги за ЖКУ, но не передают в полном объеме тепловикам.

- Из-за неплатежей мы имеем долги за свет, газ и воду, вследствие чего эти поставщики могут уже отключить и наши объекты. Тогда пострадают все: и не только должники, - констатирует директор по сбыту АО «АТЭК» Дмитрий Середенко. - Делаем все, чтобы такого не допускать, в том числе за счет применения непопулярных мер.

Тепловики вынуждены ограничивать поставки горячей воды. Если обслуживающие организации не имеют достаточно знаний и опыта для регулировки внутридомовой системы, то нештатные ситуации по вине управленцев могут возникнуть и с отоплением.

Жителям данных домов следует насторожиться и узнать у «хозяйки в доме», куда уходят их деньги и почему накопились такие долги перед тепловиками? Либо можно рассмотреть вопрос о смене УК на добросовестную, а таковых в Краснодаре немало.

На ближайшее время запланированы ограничения в подаче ресурса в домах, которые обслуживают эти управляющие компании:

ООО "ЖЭУ Модуль"

ООО УК Центральная

ООО "Комфортсервис Люкс"

ТСЖ "Симф-26"

ООО УК "ЮРСК СЕРВИС"

ТСЖ "Дом у озера" 1

ЖСК-5

ООО УК"Уют-Сервис"

ООО УК "Западная"

ООО УК "Прометей"

ООО "ЮГЖИЛКОМФОРТ"

ООО УК "Восточно-Западная"

ООО "УКЭСК-ЮГ"

ООО "Новый сервис"

ЖСК-47

ООО "УК "УЮТ-Сервис"

ООО "ТЭК"

Компании с большими долгами

ООО "УК ЮРСК СЕРВИС", долг 15 716 395, 06 рублей

Дома, которые обслуживает:

Трудовой Славы, 7/1

Уральская, 119/2

Сормовская, 181

Сормовская 208 корп.1

Симферопольская 58/3

Сормовская, 204 лит.Б

Сормовская, 204 лит.А

Сормовская, 218 лит.А

Сормовская, 216 лит.А

Сормовская, 214 лит.А

Сормовская, 204

Симферопольская, 56/1

ООО УК "Зеленый квартал", долг 6 548 331,11 рублей

Дома, которые обслуживает

Смоляна,78

Селезнева, 4/10

Таманская, 159/2

Айвазовского, 116 корп. 1

Айвазовского, 116 корп. 2

ООО "Восточно-Западная", долг 5 266 735,17 рублей

Дома, которые обслуживает

Кожевенная, 40

Кожевенная, 42

Кожевенная, 42/1

Кожевенная, 56

Кожевенная, 64

Минская, 122/12

Кожевенная, 54/1 лит "3 А"

Кожевенная, 54/2 лит "3 Б"

ООО "Жилищно-эксплуатационное управление "Модуль", долг 4 939 855,25 рублей

Дома, которые обслуживает

Ставропольская 107/10

Ставропольская, 107/11

Ставропольская, 107/8

ООО "ТЭК", долг 4 322 516,75 рублей

Дома, которые обслуживает

Восточно-Кругликовская, 42/3, корп. 1

Восточно-Кругликовская, 42/3, корп. 2

ТСЖ "Дом у озера", долг 3 652 473,00 рублей

Дома, которые обслуживает

Тюляева, 2/1

ООО "УК Карасун плюс", долг 3 399 690,61 рублей

Дома, которые обслуживает

Селезнева, 4/15 корп.1,2,3

ООО УК "Западная", долг 3 286 923,36 рублей

Дома, которые обслуживает

Головатого, 172

Кожевенная, 62

Кожевенная, 60

Калинина, 350/4

ООО "ЮГЖИЛКОМФОРТ", долг 3 133 776,67 рублей

Дома, которые обслуживает

Хабибулина, 6

Пешкова, 5

Федорова, 9

Хабибулина, 11

Федорова, 6

Героя Пешкова, 7

ООО "УКЭСК-ЮГ", долг 2 935 117,36 рублей

Дома, которые обслуживает

Агрономическая, 2/5, лит. 1

Агрономическая, 2/5, лит. 2

ООО УК "Прометей", долг 2 788 989,72 рублей

Дома, которые обслуживает

проезд Тверской, 6

Волховская 8

проезд Тверской, 7

проезд Тверской, 4

проезд Тверской, 5

ООО "УК "Легион", долг 2 133 231,20 рублей

Дома, которые обслуживает

Горького, 34 лит. 1В,1Г

1 Мая, 91

ТСЖ "Рождественский", долг 1 828 553,09 рублей

Дома, которые обслуживает

70 лет Октября, 1/1

ООО Управляющая компания "МОДО КОМФОРТ", долг 1 592 746,72 рублей

Дома, которые обслуживает

Садовое Кольцо, 1

Садовое Кольцо, 13

ТСЖ "МЕГИОН", долг 1 297 601,89 рублей

Дома, которые обслуживает

Красных Партизан, 248

ТСЖ "Солнечная аллея", долг 1 177 354,67 рублей

Дома, которые обслуживает

Кубанская Набережная, 6

Кубанская Набережная, 4

ООО "КОМФОРТСЕРВИС ЛЮКС", долг 1 157 731,10 рублей

Дома, которые обслуживает

Гаражная, 71 лит. 1

ТСЖ "Бамовец", долг 1 054 596,95 рублей

Дома, которые обслуживает

Сормовская, 116

ТСЖ "ЖК СУВОРОВСКИЙ", долг 987 190,06 рублей

Дома, которые обслуживает

Красина, 9/1 корп.1,2,3

ООО "Новый сервис", долг 821 028,31 рублей

Дома, которые обслуживает

2-я Трудовая, 1

ООО " Новое Возрождение", долг 770 290,86 рублей

Дома, которые обслуживает

Домбайская, 10 лит.2

ТСЖ"Ленинский", долг 687 118,43 рублей

Дома, которые обслуживает

Пер. Ленинский, 6

ЖСК №69, долг 650 397,14 рублей

Дома, которые обслуживает

Селезнева, 166

ТСЖ № 146, долг 624 074,08 рублей

Дома, которые обслуживает

Атарбекова,41

ЖСК-55, долг 605 826,33 рублей

Дома, которые обслуживает

Комсомольская, 8

ТСЖ "Круглик", долг 605 479,40 рублей

Дома, которые обслуживает

Школьная, 15

ООО "Нужный сервис", долг 567 522,93 рублей

Дома, которые обслуживает

Бигдая,11

ООО УК "Фортуна", долг 388 002,65 рублей

Дома, которые обслуживает

Старокубанская, 17

ЖСК №47, долг 373 746,65 рублей

Дома, которые обслуживает

Стасова, 147

ЖСК № 82, долг 301 447,78 рублей

Дома, которые обслуживает

Крымская, 65

ТСЖ "У ОЗЕРА", долг 194 589,06 рублей

Дома, которые обслуживает

Ставропольская, 179/1

ТСЖ "Красных Партизан, долг 107, 177 509,84 рублей

Дома, которые обслуживает

Красных Партизан,107

Дома, которые обслуживает