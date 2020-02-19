2020-02-19T12:42:55+03:00
Общество

За сколько часов краснодарцы заработают на бургер

В рейтинге участвуют массовые профессии
Владимир ПАВЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Люди всегда пересчитывали свой доход в то, что их волнует. Сперва сколько чипсов и газировки можно купить с первых вырученных еще на подработке денег. Потом, хватит ли на свидание. Затем, сколько нужно заработать на кольцо. Ну и так далее. Кто-то мерит в килограммах мяса, кто-то в килограммах спортивного питания, кто-то в литрах алкоголя.

Так почему бы не измерить в бургерах? Фастфуд настолько популярен, что даже говорить об этом неприлично.

Итак, возьмем за отправную точку один из самых популярных бургеров одной из самых популярных сетей быстрого питания. Сегодня в Краснодаре он стоит 135 рублей. Имея эту константу, вычислить остальное не составит труда.

Специалисты портала по трудоустройству «Работа.ру» выбрали 10 самых массовых профессий. Так как у всех разные графики, то еще одним условием стали 40 трудовых часов в неделю.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В БУРГЕРАХ В ЧАС

Примерно таким результатом может похвастаться продавец в Краснодаре.

- Средняя зарплата в этой профессии составляет 26 829 рублей, - рассказали «КП» - Кубань» аналитики. – Получается, что продавец час своей работы может обменять на 1,2 бургера.

Не сильно оторвались кассиры и уборщицы. Их средний доход в месяц – 27 600 и 28 800 рублей соответственно. Это 1,3 бургера в час. Уборщицы зарабатывают на него чуть быстрее – за 45 минут против 47.

Далее подходим к работе менеджеров. Их средняя зарплата, по данным портала, 32 627 рублей. Это полтора бургера в час.

Охранники опередили менеджеров. У них средний доход 35 тысяч с копейками. Значит и на булку с котлетой им нужно трудиться меньше. Час их работы эквивалентен 1,6 бургера.

Водители в Краснодаре получают 49 тысяч 101 рубль. Такой доход переводит шоферов на новый уровень нашего исследования. Они могут позволить себе за час своей работы 2,3 бургера. Примерно такие же данные у упаковщиков.

Чуть выше грузчики. Они получают 51 тысячу рублей. Их показатель - 2,4.

- Разнорабочий получает почти 55 тысяч в Краснодаре и зарабатывает на бургер за 24 минуты, - комментируют аналитики. – Самая большая зарплата у машиниста – 60 900 рублей. Люди этой профессии могут час своей работы обменять на 2,8 бургера.

А какой показатель у вас?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Круглые щеки и лишние кило на талии»: эвакуированную из Ухани в Тюмень сибирячку отпустили домой
Двухнедельный карантин в санатории «Градостроитель» закончился 19 февраля, коронавирус никто не подхватил. Домой россияне возвращаются с пакетами гостинцев – орехами и маринованными огурцами [фото, видео]
Новости 24
На Кубани браконьеры избили инспекторов природного заказника
Новая программа лояльности банка РНКБ - ставкой по кредиту теперь управляет клиент
В Сочи Парке Змей Горыныч снова ждет гостей
В Краснодаре на станции Пашковской током убило женщину, залезавшую на цистерну
Пенсионерка погибла во время пожара в Сочи
31-летнего мужчину в берцах, потерявшегося под Новороссийском, нашли
Хуторской сквер, Мариинский и Николаевский бульвары: Краснодарцы выбрали зеленые зоны для благоустройства в 2021-м году
Из-за пожара в Сочи эвакуировано 37 жильцов пятиэтажки
В Краснодаре прошло очередное заседание по делу детского хирурга
На трассе Сочи-Адлер иномарка сбила пешехода
Пригородное сообщение откроется между Анапой и Керчью
В санатории Сочи 12-летняя девочка пыталась покончить с собой из-за неразделенной любви
На Кубани состоялось краевое первенство по баскетболу среди девушек
Праздник "Широкая Масленица" от Радио Дача!
В Армавире оштрафовали заведующую поликлиникой № 3
В Сочи пойман серийный похититель госномеров с автомобилей
В Северском районе задержали участкового, из-за которого в аварии погибла женщина
Прокуратура обнаружила в Сочи "блуждающий" земельный участок в тысячу квадратных метров
На Кубани неизвестные прострелили солнечные батареи, которые следили за уровнем воды в трех реках