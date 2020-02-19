За сколько часов краснодарцы заработают на бургер

Люди всегда пересчитывали свой доход в то, что их волнует. Сперва сколько чипсов и газировки можно купить с первых вырученных еще на подработке денег. Потом, хватит ли на свидание. Затем, сколько нужно заработать на кольцо. Ну и так далее. Кто-то мерит в килограммах мяса, кто-то в килограммах спортивного питания, кто-то в литрах алкоголя.

Так почему бы не измерить в бургерах? Фастфуд настолько популярен, что даже говорить об этом неприлично.

Итак, возьмем за отправную точку один из самых популярных бургеров одной из самых популярных сетей быстрого питания. Сегодня в Краснодаре он стоит 135 рублей. Имея эту константу, вычислить остальное не составит труда.

Специалисты портала по трудоустройству «Работа.ру» выбрали 10 самых массовых профессий. Так как у всех разные графики, то еще одним условием стали 40 трудовых часов в неделю.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В БУРГЕРАХ В ЧАС

Примерно таким результатом может похвастаться продавец в Краснодаре.

- Средняя зарплата в этой профессии составляет 26 829 рублей, - рассказали «КП» - Кубань» аналитики. – Получается, что продавец час своей работы может обменять на 1,2 бургера.

Не сильно оторвались кассиры и уборщицы. Их средний доход в месяц – 27 600 и 28 800 рублей соответственно. Это 1,3 бургера в час. Уборщицы зарабатывают на него чуть быстрее – за 45 минут против 47.

Далее подходим к работе менеджеров. Их средняя зарплата, по данным портала, 32 627 рублей. Это полтора бургера в час.

Охранники опередили менеджеров. У них средний доход 35 тысяч с копейками. Значит и на булку с котлетой им нужно трудиться меньше. Час их работы эквивалентен 1,6 бургера.

Водители в Краснодаре получают 49 тысяч 101 рубль. Такой доход переводит шоферов на новый уровень нашего исследования. Они могут позволить себе за час своей работы 2,3 бургера. Примерно такие же данные у упаковщиков.

Чуть выше грузчики. Они получают 51 тысячу рублей. Их показатель - 2,4.

- Разнорабочий получает почти 55 тысяч в Краснодаре и зарабатывает на бургер за 24 минуты, - комментируют аналитики. – Самая большая зарплата у машиниста – 60 900 рублей. Люди этой профессии могут час своей работы обменять на 2,8 бургера.

А какой показатель у вас?