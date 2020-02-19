Тренер ФК «Сочи»: Кокорин не потратил время зря, он в хорошей форме

Эпопея с переходом Александра Кокорина в «Сочи» из «Зенита» закончилась. Нападающий присоединился к «барсам» на сборе в Турции и уже успел сыграть один тайм товарищеского матча против московского «Динамо», которому он отдал значительную часть своей карьеры.

За «Сочи» Кокорин будет играть до конца сезона, болельщики ждут, что он поможет вытащить команду с последнего места в премьер-лиги. Ожидания эти не безосновательны. За 45 минут матча с «Динамо» нападающий отметился двумя голами и одной результативной передачей, принеся «Сочи» победу со счетом 3:1.

- В перерыве при счете 0:1 поговорили с ребятами, сделали корректировки, произвели замены, Дмитрия Полоза поменяли на Александра Кокорина, сказали, что нужно сделать, где добавить. Команда откликнулась и с хорошим движением и воодушевлением и с пониманием того, что нужно делать на футбольном поле... По ходу второго тайма показали, что есть динамика, понимание того футбола, к которому мы стремимся. Все-таки это контрольный матч, который проводится на сборах. Тем не менее, он дает нам оптимизм в том понимании, что команда находится все-таки в достаточно хорошем состоянии, - отметил после матча главный тренер «Сочи» Владимир Федотов.

Специалист особенно отмечает хорошую форму Александра Кокорина, который присоединился к команде за несколько дней до игры с «Динамо» и успел провести несколько тренировок.

- Мы увидели, что он время не потратил зря, Александр находится в хорошей форме. Он провел сбор с «Зенитом», второй сбор – с «Зенитом-2». Было понятно – у него хорошее восстановление, хорошие кондиции, что он и доказал своей игрой во втором тайме, - отметил Федотов.

По словам тренера перед выходом на поле он дал установку Кокорину, которую он полностью выполнил на поле. Именно этого и ждут от футболиста – содержательных действий, которые помогут «Сочи» сохранить прописку в премьер-лиге.

- Александр обладает хорошим потенциалом функциональных возможностей, есть характер, я думаю, он способен играть все 90 минут в дальнейшем, - добавил Федотов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- Я знаю возможности некоторых игроков «Сочи», здесь приятно играть в атаку. Такое ощущение, что уже пару месяцев тренируюсь с ребятами. Когда я узнал, что приму участие в матче с «Динамо»? Когда ехал на игру. Я уже настроился на то, что не буду играть, но в автобусе получил письмо от руководства, что все хорошо и можно играть. Для меня было важно, чтобы все быстрее закончилось, и я начал играть. Понятно, что все довольны результатом, хорошей игрой, но нужно набирать форму, потому что у нас важный матч уже с 1 марта. Готов ли я играть 90 минут? Я проводил уже весь матч на поле. Понимал, что я должен где-то продолжить карьеру, и готовился к этому. Случилась эта пауза на шесть дней, я сбился с ритма, а так, думаю, последнюю игру нужно чуть больше сыграть, - сказал после игры с «Динамо» Александр Кокорин.

КОНКРЕТНО

Следующий контрольный матч на сборе в Турции «Сочи» проведет 20 февраля. Соперник – «Астана» из Казахстана.

А уже 1 марта с большой вероятностью Александр Кокорин сыграет свой первый официальный матч после выхода из колонии. На стадионе «Фишт» «Сочи» в рамках премьер-лиги примет тульский «Арсенал». Начало в 19:00.