2020-02-19T16:19:33+03:00
Общество

«Мордой в пол, ноги раздвинула»: Краснодарские влюбленные экспериментируют, как делать оригинальное предложение руки и сердца

На Западе это лишь добавляет мнений об ужасах, творящихся в России [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Павел разыграл невесту. Фото: скриншот видеоПавел разыграл невесту. Фото: скриншот видео
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Видео, где белую «Ладу» настигает «воронок», полный людей в камуфляже, оценила даже западная пресса. А вернее, эти-то кадры как раз их не удивили. По мнению иностранцев, Россия погрязла в криминале и беззакониях. Необычным им показалось то, что для самых счастливых моментов своей жизни молодые пары выбирают такие сюжеты.

- Это чертово безумие даже по русским меркам, — отметил читатель одного из англоязычных изданий.

Действительно, группа в масках и в форме спецназа, подрезает авто, где, мирно беседуя, едут 26-летние Паша и Настя Струлевы. Потом грубо вытаскивает их из машины и кладет лицом на капот. При этом с девушкой Павла никто особо не церемонится. Дальше из машины парня закамуфлированный человек достает спортивную сумку.

- Твое? - спрашивает он у Павла.

Тот, неестественно улыбаясь, кивает (что намекает зрителю кадров, что все не совсем по-настоящему).

Жених просит руки своей девушки, предварительно изрядно ее напугав.

Из сумки человек в форме выкладывает брикеты с белым содержимым — стандартная, кажется, процедура, по версии ТВ-канала про «ментов».

И тут вдруг Павел начинает отчаянно рвать (зачем-то) пакеты с белым порошком. А в нем... кольцо!

26-летняя Настя, наблюдавшая эту картину из неудобной позы задержанного, в восторге. Она, похоже, рада уже тому факту, что захват - это инсценировка.

- У меня все это время на лице была дурацкая улыбка, видимо, как защитная реакция, - говорит «КП» - Кубань» девушка.

Однако, вопреки ожиданиям, ее радость освобождения не превратилась в истерику. Своего возлюбленного она поняла... и приняла его предложение стать женой.

- Понимаете, мы с ней 6 лет вместе. Казалось бы, вопрос со свадьбой — давно решенный, - говорит Павел. - Нужно было чем-то удивлять.

Влюбленные сыграли свадьбу прошлой осенью Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Влюбленные сыграли свадьбу прошлой осеньюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, человек в униформе спецназовца, который пять минут назад заламывал руки невесте, в итоге преподносит ей шикарный букет из белых роз.

Свадьбу молодые люди уже сыграли. А их идея нестандартной романтической развязки пошла в народ...

После того как сам «The Times» рассказал о российском предсвадебном кураже, отыскав видео Насти и Павла в соцсетях, они стали популярны и подумывают начать продавать идеи за деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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