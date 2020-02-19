Тысячи пожаров и нарушений: в кубанском МЧС заявили о росте ЧП

В Краснодаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики сотрудниками Главного управления за истекший год. В заседании принял участие заместитель начальника ведомства Евгений Поддубный.

12378 – это число зарегистрированных пожаров на территории региона в 2019 году. По сравнению с позапрошлым годом, количество возгораний в котором было всего 3388, увеличилось на 265%. В огне погибли 210 человек, из них четверо детей. Получили травмы различной степени тяжести 225 человек.

В Краснодаре прошли публичные обсуждения результатов работы сотрудников МЧС.Фото: Виталий КАРНАУХ

- На 50% выросла цифра проведенных плановых проверок – в 2019-м их было 4231 (в 2018 – 2676). По результатам этих проверок специалисты выявили 24269 нарушений требований пожбезопасности. Это на 100% больше, чем в позапрошлый год, где нарушений было всего 12277, - резюмировал заместитель начальника нормативно-технического отдела Алексей Доманов.

При внеплановых выездных проверках (а было их 8014) выявили почти 16 тысяч нарушений, что наполовину меньше, чем в позапрошлом году.

О неудовлетворительном состоянии объектов противопожарной защиты сотрудники надзорного ведомства направили 8365 писем в органы власти, 2417 из них – в прокуратуру. В общей сложности более 26 тысяч нарушений благодаря своевременному вмешательству специалистов ГУ МЧС было устранено.

12378 – это число зарегистрированных пожаров на территории региона в 2019 году.Фото: Николай ХИЖНЯК

Сотрудники ведомства провели инструктажи по безопасности, по их итогам в прошлом году в регионе были проинструктированы почти 350 тысяч человек, это в семь раз больше, чем в 2018-м.

Из наиболее частых нарушений, как отметили спикеры, встречается неисправность систем автоматического пожаротушения или сигнализации. В некоторых случаях они вообще отсутствуют. Также грубой неисправностью считается несоответствие путей эвакуации.

Замруководителя региональной госинспекции по маломерным судам Евгений Неткачев доложил, что в прошедшем году было проведено 2126 рейдов по водоемам Кубани. Выявлено 1913 правонарушений, общая сумма штрафов составила почти 2 млн рублей.

В секторе, который подлежит проверкам, количество возгораний значительно снизилось.Фото: Николай ХИЖНЯК

- Злостными нарушителями считаются те, кто не исполняет правила безопасности пассажиров (здесь сотрудники ГИМС выявили 564 несоответствия), остановка судна в запрещенных местах (составлен 431 протокол). 331-го нарушителя без прав на управление судном в ушедшем году оштрафовали, - заявил Неткачев.

На учете в ГИМС МЧС региона состоит 508 пляжей, которые прошли техническое освидетельствование. Однако есть граждане, которые вопреки запретам, купаются в несанкционированных местах. Евгений Неткачев также заявил, что отсутствие пляжей в 23 районах края значительно затрудняет деятельность ведомства.

В заседании принял участие заместитель начальника ведомства Евгений Поддубный.Фото: Виталий КАРНАУХ

- В Краснодарском крае произошло увеличение количества пожаров, около половины из них – это жилой сектор. К сожалению, наши сотрудники частные дома не проверяют. А вот в секторе, который подлежит проверкам, количество возгораний значительно снизилось. Торговые центры находятся на постоянном контроле, они отнесены к категории риска, поэтому мы их проверяем, - заключил заместитель начальника ведомства Евгений Поддубный. - К сожалению, пока не все руководители осознают свою ответственность. Они не понимают, что их объекты – это места массовых скоплений людей. Основные нарушения – это пожарная автоматика, пути эвакуации. Это может привести к печальным последствиям. Важен и тот факт, чтобы при пожаре у персонала не было паники. Взять недавнюю ситуацию с загоревшимися куртками в краснодарской школе – персонал учреждения сработал хорошо. А если бы они сработали неграмотно и несвоевременно? Поэтому мы и проводим различные тренировки и учения.