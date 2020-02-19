2020-02-19T18:39:19+03:00
Общество

Поправки в Конституцию РФ: принципы волонтерства должны быть закреплены в основном законе государства

Что думают известные кубанцы о данной инициативе
Артём ГНАТЕНКОВиталий КАРНАУХМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Волонтерское движение может появиться в основном законеВолонтерское движение может появиться в основном законеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Как известно, в апреле 2020 года в стране пойдет всенародное голосование по поправкам в Конституцию России. Наряду с десятками других предложений инициативных групп, уже неоднократно звучало мнение о необходимости внести в основной закон страны положения о волонтерском движении и некоммерческих организациях.

По мнению ряда экспертов, такие поправки, содержащие принципы поддержки волонтеров государством, были бы крайне важны для развития этого, все более популярного в России вида общественной деятельности.

Такого мнения придерживается и ректор Сочинского государственного университета Галина Романова.

- Я уверена, что необходимость таких поправок назрела давно. Волонтерство стало неотъемлемой частью нашей жизни. Достаточно сказать, что около 2000 студентов нашего вуза принимают участие в различных волонтерских движениях. Волонтеры очень активно работают и в социальной сфере, и во время крупных, значимых спортивных и культурных событий, оказывая огромную помощь. Содействие и участие государства в данном случае очень важны, - отметила Галина Романова в интервью «КП-Кубань».

Наталья Дубницкая, директор приюта «Краснодог»:

Хорошо, когда есть желание поддерживать волонтерство, это может побудить людей делать добрые дела, обучать этому детей и показывать свои примером, что можно помогать нуждающимся в помощи. Главное в этой поддержке - не навредить и не исказить суть волонтерства. Если речь идет о финансовой поддержке волонтеров, то мне это не кажется верным путем.

Наш приют «Краснодог» проводит свою волонтерскую программу, к нам приходят люди, которые гуляют с животными, социализируют их, общаются с ними, помогают фотографировать животных, оказывают нефинансовую помощь. Они делают это по собственному желанию и от чистого сердца.

И я не думаю, что для них будет так важно, поддержит их правительство или нет. Безусловно, было бы приятно, чтобы у них были льготы, например, налоговые, но, думаю, что речи о прямом выделении средств быть не должно.

Яна Сторожук, руководитель благотворительного фонда «Край Добра»:

- Я думаю, что после того, как права волонтеров закрепят в Конституции, перед ними будут обязательства. И это правильно, потому что если пообщаться с людьми, которые занимаются волонтерством, они скажут, что должна быть ответственность, права и обязанности. Когда все права будут закреплены, думаю, будет меньше проблем с документами. Например, ездят волонтеры в Сочи – оплатить нужно и дорогу, и питание, и проживание. Ходят они к пожилым людям – ответственность какая-то должна быть? Должна.

Напомним, рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ создана распоряжением Владимира Путина 15 января. В ее состав вошли представители законодательной власти, деятели науки и искусства, правоведы и представители общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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