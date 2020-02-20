2020-02-19T21:57:30+03:00
Спорт

Сингл-микст для Куклиной и Елисеева: расписание трансляций и гонок 20 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону

Публикуем расписание трансляций и гонок 20 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антхольце, состав сборной России и стартовые номера спортсменов
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Матвей Елисеев второй раз выступит в этом виде программы на чемпионате мираМатвей Елисеев второй раз выступит в этом виде программы на чемпионате мираФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Расписание трансляций и гонок 20 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антхольце включает в себя только один вид программы – одиночную смешанную эстафету или сингл-микст. Сборную России на ней представят Матвей Елисеев и Лариса Куклина.

Гонка начнется в четверг 20 февраля в 17:15 по московскому времени.

СОСТАВ

Участники одиночной смешанной эстафеты на ЧМ-2020 по биатлону в Антхольце

1. Франция: Анаис Бескон, Эмильен Жаклен.

3. Швеция: Ханна Эберг, Себастьян Самуэльсон.

4. Германия: Франциска Пройсс, Эрик Лессер.

5. Украина: Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный.

6. Норвегия: Марте Ройселанд, Йоханнес Бё.

7. Австрия: Лиза Хаузер, Симон Эдер.

10. Беларусь: Анна Сола, Никита Лобастов.

11. Россия: Лариса Куклина, Матвей Елисеев.

13. Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

20 февраля, четверг

Сингл-микст на ЧМ-2020 по биатлону в Антхольце

17:15 – прямая трансляция на каналах Матч ТВ, Eurosport и сайте Первого канала

История гонки в программе ЧМ

Это очень молодая, динамичная и непредсказуемая гонка. Первый в истории комплект медалей на чемпионатах мира в этом состязании разыграли в только прошлом году. Действующие победители – норвежская пара Марте Олсбю-Ройселанд и Йоханнес Бе, россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев тогда оказались на шестой позиции.

Что такое сингл-микст в биатлоне

В одиночной смешанной эстафете за одну команду выступают два разнополых спортсмена, каждый из которых проходит по два этапа и по четыре огневых рубежа, передавая эстафету друг другу по нескольку раз сразу после стрельбы. Как и в обычной эстафете спортсмен имеет по три запасных патрона на каждом рубеже. Если восьми выстрелов, чтобы закрыть пять мишеней не хватило, то предстоит бежать штрафные круги, длина которых 75 метров, вместо привычных 150.

ИСТОЧНИК KP.RU

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