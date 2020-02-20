Вывоз мусора с побережья оказался под вопросом из-за закрытия судом крупного полигона под Белореченском

Белореченский районный суд на 20 суток приостановил деятельность мусорного полигона в Родниковском сельском поселении недалеко от райцентра. -Это решение судом принято в связи с нарушениями действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а также в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий (ст. 6.3 КоАП РФ),- говорится в сообщении судебной инстанции.

АО «Крайжилкомресурс», учредителем которого является администрация края, предписано за эти 20 дней устранить имеющиеся нарушения.

На полигон под Белореченском свозят мусор, в том числе, из Сочи, Горячего Ключа, Туапсинского и Апшеронского районов. Представители компаний-подрядчиков на местах пока не могут решить, куда теперь девать тысячи тонн отходов с их территорий.

- У нас пока нет готового решения. Из Сочи на полигон под Белореченском ежедневно вывозится от 600 до 800 тонн мусора, а теперь, в связи с решением суда, полигон недоступен. Мы ищем альтернативные решения, наши юристы активно работают в этом направлении,-рассказал "КП-Кубань" Арсен Мкртчян, учредитель компании-подрядчика "Профи-сервис".

Представители подрядчика по сбору мусора в Сочи также заверили, что работа, несмотря на возникшие трудности, продолжится в обычном режиме и уборка отходов в городе будет обеспечена в полном объеме.