В Адыгее через 6 лет нашли и осудили за грабеж и вымогательство бывшего военнослужащего

Майкопский гарнизонный суд вынес приговор бывшему военнослужащему за преступления, совершенные им более 6 лет назад.

Как выяснилось, это произошло еще 1 сентября 2013 года. Тогда мужчина служил на территории воинской части Майкопе . Он заранее договорился с другим рядовым и ограбил сослуживца. Сообщники угрожали парню побоями, и забрали у него чуть больше 2 тысяч рулей.

Но на этом военнослужащий не остановился. В тот же день в сушилке казармы мотострелковой роты он забрал у того же парня еще 500 рублей. В этот раз он перешел от угроз к делу, чтобы завладеть деньгами, и ударил молодого человека локтем в грудь.

Тогда потерпевший никому не заявил о совершенных в отношении него преступлениях. Об это стало известно несколько лет назад.

На парня и его сообщника завели несколько уголовных дел за вымогательство и грабеж. В 2018 году подельника, который самостоятельно совершил еще несколько преступлений, осудили. А вот, где находится обвиняемый, удалось установить только в декабре 2019 года. Его задержали, и он во всем признался. После он загладил причиненный потерпевшему ущерб и извинился перед ним.

- Доказательства, собранные военным следственным отделом, были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Бывшему военнослужащему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.