Кубанская инста-дива, усыновившая пятерых детей, после развода сошлась с сыном бывшего мужа

35-летняя Марина Балмашева живет в небольшом городке Славянске-на-Кубани. О каждом своем шаге она рассказывает в Инстаграм, где у нее более 400 тыс подписчиков.

- 14 лет назад я вышла замуж, но дети почему-то не получались. Мы решили стать приёмными родителями одной девочки. Но что-то пошло не так и теперь у нас 7 детей, - рассказывала часто о себе девушка.

Марина бывшим мужем Алексеем и детьми. Фото: instagram.com/marina_balmasheva/

7 детей – это пятеро приемных и двое пасынков. Одному 22 года, второму – 20 лет.

До знакомства с Мариной ее муж Алексей уже был женат, в первом браке у него родилось двое сыновей. А когда разошелся с супругой и позвал Марину замуж, блогерше тогда был 21 год. После замужества она перестала следить за собой и быстро набрала несколько десятков лишних кило. Врачи говорили, что именно лишний вес стал причиной того, что пара не может иметь детей. Медики советовали девушке похудеть, но она не торопилась расставаться с килограммами, поглощая плюшки и сладости. Но желание стать мамой было и семь лет назад супруги взяли по опеку двойню – десятимесячных Даню и Леру. А через год в семье проявились еще двое приемных деток – двухлетняя Настя и годовалый Ваня.

Семья Марины. На фото сверху девушка еще до похудения. Фото: instagram.com/marina_balmasheva/

- В 2015 году мы решили, что сможем поднять особенно ребёнка, хоть и первые четверо не простые. Так, в нашей семье, появилась Даша. Она с синдромом Дауна, - рассказывала о своих детях Марина.

В блоге у Марины полно фотографий детей. А еще девушка все-таки похудела. Сбросила почти 60 кило. О борьбе с лишним весом он часто рассказывает подписчикам.

Марина с бывшим мужем. Так она выглядела еще несколько лет назад. Сейчас девушка похудела почти на 60 кило. Фото: instagram.com/marina_balmasheva/

Сыновья мужа от первого брака раньше жили на Урале вместе с матерью, а четыре года назад парни перебрали на Кубань, поселились в доме отца. Старшему – Вите, тогда было 19 лет, младшему – Вове – шестнадцать. Так Марина и стала мамой семерых.

Владимир в новой семье отца освоился быстро, стал помогать мачехе с детьми и по хозяйству.

А месяц назад блогерша развелась с мужем. Марина рассказывала в своем блоге, что с мужем они оказались не парой. Мол, они много тратили времени на быт и мало – на отношения.

Марина переехала в соседний город, а детей теперь воспитывают по графику. Особенная девочка Даша осталась с отцом, а остальные дети – с матерью.

Но после развода Марина недолго была одна. Через несколько недель после разрыва она призналась подписчикам, что сошлась с 20-летним сыном уже бывшего мужа - Вовой.

Блогерша публикует фотографии с ним и рассказывает, как счастлива с пасынком.

На фотографиях в блоге у Марины часто мелькал ее пасынок Вова. Фото: instagram.com/marina_balmasheva/

- Ты никогда не знаешь, как повернётся жизнь. В какой момент ты встретишь своего человека. Который заставит тебя улыбаться. Я знаю, что кто-то поддержит. А кто-то осудит. Но мы вместе и счастливы, чего и вам желаю, - пишет в блоге Марина.

Сейчас Марина с четырьмя детьми и Вовой живут у нее в квартире. Парень учится в университете и подрабатывает грузчиком. А еще пара мечтает завести собственных детей.

На фотографиях в блоге у Марины часто мелькал ее пасынок Вова. Фото: instagram.com/marina_balmasheva/

- Маленькие дети знают, что он их брат, с наших слов... Недавно мы разговаривали с ними, и я говорю: «Ребят, это не ваш брат, потому что папы у вас разные». Это друг Вова, - рассказывала у себя в сториз блогерша.

35-летняя Марина и ее 20-летний пасынок Вова. Фото: instagram.com/marina_balmasheva/

Два дня назад Марина Балмашева опубликовала фото с Вовой, подписав его так: «Много слышала я за последние дни о себе. Очень много. Но, улыбаемся и машем. Надеюсь, что уже немного улеглось… Многие тут думают, что всё ради хайпа?».