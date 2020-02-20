2020-02-20T14:08:30+03:00
Общество

«Эмоциональный интеллект начинает и выигрывает»: мастер-класс Радислава Гандапаса

Часто терпите поражение на пути к цели? Не всегда находите причину неудач? Запишитесь на тренинг, чтобы понять, как эмоции влияют на ваш успех!
Иван ЕГОРОВ
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Радислав ГандапасРадислав Гандапас
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САМАЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОГРАММА, ВЫЖИМКА НА ТЕМУ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ ОТ ВЕДУЩЕГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА СТРАНЫ.

- Автор 8 книг и 14 фильмов по лидерству и ораторскому искусству. Лауреат книжной премии Рунета 2013.

- Консультант топ-менеджеров крупнейших компаний России и СНГ, а также депутатов Государственной Думы РФ. Опыт работы бизнес-тренером – 20 лет.

- Участник многих телевизионных программ, эксперт и ведущий на первом, РТР, НТВ, REN, ТНТ, РБК и других телеканалах.

- Счастливый муж и отец четверых детей.

Механизм принятия большинства решений выглядит довольно сложно. Интересно то, что в него почти всегда вмешиваются эмоции. Научитесь управлять собой, чтобы выходить победителем из любой ситуации. Поскольку эмоции сопровождают нас во ВСЕХ сферах жизни, тренинг будет полезен абсолютно ВСЕМ.

ПОЧЕМУ ВАЖНО РАЗВИВАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ?

Сегодня бизнес вынужден пересмотреть свои подходы. Самым ценным ресурсом становятся кадры. Умение руководителя «завлечь» нужного специалиста, замотивировать и поддерживать его в эффективном рабочем состоянии напрямую зависит от его уровня развития эмоционального интеллекта.

Купите билет на семинар прямо сейчас, выберите лучшее место в зале по выгодным ценам!

ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ:

Узнаете, как повысить самооценку и развить в себе навык самоконтроля.

Поймете, как поднять качество межличностных отношений.

Научитесь управлять эмоциями и принимать более гибкие решения.

Узнаете, как избегать конфликтов и мотивировать себя на достижение нужного результата.

Чем раньше вы освоите техники управления эмоциями, тем быстрее достигнете успеха. Закажите билет на мощный тренинг Радислава Гандапаса прямо сейчас.

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