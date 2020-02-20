«Анапу смоет с лица земли»: курорту грозит опасность из-за уничтожения дюн

– Такое ощущение, что каждый себе хозяин, и с природой никто считаться не хочет, – начал диалог с корреспондентом «КП»-Кубань» анапчанин Юрий Озаровский. – Пригнал трактор, раскопал дюны, сделал проход к своему бизнесу, и остался доволен. И это – зимой; а что будет летом, когда начнется сезон?

В жаркие месяцы, по словам Юрия, начинается массовый снос дюн нерадивыми экскаваторщиками. Активисты-экологи акцентировали на этом внимание властей и правоохранителей.

В жаркие месяцы, по словам Юрия, начинается массовый снос дюн нерадивыми экскаваторщиками. Фото: Юрий Озаровский.

- После поступления информации о разрытии дюн сотрудники управления по санаторно-курортному комплексу выехали на осмотр территории. Результаты осмотра направили в Азово-Черноморскую природоохранную межрайонную прокуратуру и Черноморо-Азовское морское Управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования, - сообщила «КП»-Кубань» руководитель пресс-службы администрации Анапы Ольга Родина. - Помимо этого, мэрия направила письмо в местный отдел МВД для установления круга лиц, причастных к разрытию.

- Мне и колеса пробивали на машине, и до драк доходило, - продолжает Юрий. – В прошлом году я застал сам процесс сноса дюн. Прогуливался по берегу, услышал звук техники, подошел ближе и увидел, как трактор огромным ковшом сгребает песок. Начал снимать на видео, работники стали проявлять агрессию. Спрашиваю: зачем копаете? Сказали, что им нужно детей кормить, это всего лишь их работа.

Анапские дюны - достояние курорта. Фото: Юрий Озаровский.

Но от такой работы страдает не только первозданная природа, но и сама Анапа, ведь дюны сдерживают сильные потоки ветра и морскую воду во время ураганов. Ветер сбивается о песочные насыпи и поднимается кверху, так что достается на курорте только макушкам высоких деревьев.

Анапчане уверяют: находясь на Пионерском проспекте (а это 100 метров от пляжа), можно прогуливаться по аллее и даже не догадываться о том, что на побережье бушует ураган. И это благодаря дюнам.

- У нас есть речка, выходящая в море, - говорят люди. – Разумеется, в том месте дюн нет. Так вот во время одно из штормов ветер нагнал в это место воду, там все перемело, было очень страшно. Поэтому если дюн не будет везде, возможно, море зальет прибрежную полосу, город просто смоет с лица земли.

yuraoz Очень страшные действия производят Анапские предприниматели.

Правда, таких уж сильных штормов в Анапе никогда не было, но климатические изменения можно заметить уже сейчас, поэтому неизвестно, чего ожидать в будущем от природы.

Как заявил активист, после публикации видеозаписи с очередными раскопками дюн, местные власти начали проводить проверки.

Редакция «Комсомольской правды»-Кубань» просит считать данную публикацию официальным обращением в природоохранную прокуратуру Краснодарского края.