2020-02-20T17:53:30+03:00
Общество

В Сочи учитель едва не задушил 6-классника, заступаясь за коллегу

Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств инцидента [видео]
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото: instagram.com/chp_sochiФото: instagram.com/chp_sochi
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Неприятный инцидент произошел в школе № 75 в поселке Лазаревском в Сочи. Судя по видео, учитель математики Тигран Асриян применил физическую силу в отношении ученика 6 класса, где педагог, помимо прочего, еще и является классным руководителем.

Одноклассники мальчика разместили в соцсетях фото, где учитель отрабатывает на школьнике удушающий прием. Как сообщают ученики, конфликт произошел из-за коллеги учителя, которую, по его мнению, обидел его класс.

Родители ученика утверждают, что ребенок в результате действий педагога получил ушибы и у него носом пошла кровь.

В управлении образования мэрии Сочи подтвердили произошедшее.

- Учитель вступился за свою коллегу, которую двое подростков довели до слез на предыдущем уроке. Он позволил себе повысить тон и применил физическую силу в отношении одного из учеников. 20 февраля сотрудники управления по образованию и науке, администрация школы, учитель совместно с органами полиции встретились с родителями учащегося. Педагог принес публичное извинение семье. Проводится служебное расследование. Ситуация на контроле у прокуратуры города, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления образования Сочи Ольга Медведева.

Ситуацию прокомментировали в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

- Нарушения учителем этических норм и требований к профессиональному поведению недопустимы и строго осуждаются педагогическим сообществом Кубани. Министерством образования, науки и молодежной политики края совместно с управлением по образованию и науке администрации города Сочи инициировано служебное расследование, по результатам которого будут приняты самые жесткие меры в отношении должностных лиц, - уточнили в ведомстве.

В Сочи учитель накричал на учеников Видео: instagram.com/chp_sochi.

ИСТОЧНИК KP.RU

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