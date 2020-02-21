2020-02-21T09:05:46+03:00
Происшествия

«Три дня держал в плену»: В Краснодаре девушка смогла сбежать от насильника

Мужчина угрожал ей расправой
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Мужчина был ранее неоднократно судим за хранение наркотиковМужчина был ранее неоднократно судим за хранение наркотиков
Изменить размер текста:

В один из отделов полиции города Краснодара пришла 28-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что сбежала от насильника и хочет написать заявление.

- Он мне стал угрожать на улице, - пленница рыдала взахлеб, и поочередно для следователя вспоминала события рокового вечера. – Схватил, стал толкать в квартиру. А потом запер и не выпускал - сказал, убьет, если буду рыпаться.

Захватчиком оказался 37-летний знакомый девушки. Местная жительница пожаловалась правоохранителям, что мужчина не выпускал её из помещения три дня. Также, угрожая расправиться, он несколько часов издевался над жертвой и удовлетворял свои сексуальные фантазии.

Вырваться из плена девушки удалось по случайным обстоятельствам – пока у злодея появились дела в городе, она услышала в подъезде соседей и позвала на помощь.

- После преступления мужчина был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям – «изнасилование» и «похищение человека», - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Следователи уже передали дело в суд.

- В следственном управлении СКР по края завершили расследование дела в отношении местного жителя о похищении и изнасиловании знакомой. В ходе следствия обвиняемый был заключен под стражу, которая действует по настоящее время. Следствием собрана достаточная доказательная база. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На выходных в Сочи ожидаются дожди
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов
Убитого леопарда в Новороссийске приобрели на черном рынке
В Краснодаре медаль «75 лет Победы в ВОВ» вручили Александру Петровичу Чугаеву
На Кубани у мужчины из-за долга в 587 тысяч рублей арестовали автобус
На Кубани произошел пожар в заброшенном здании
В Краснодаре стартовало строительство мемориального комплекса защитникам Пашковской переправы
Прямое авиасообщение открывается между Сочи и Ставрополем
В Крымске на 9 лет осудили парня, который зарезал своего отца
На Кубани грузовик снес столб и врезался в аптеку
Иномарка в центре Сочи сбила ребенка
На Кубани сотрудники полиции помогли ликвидировать пожар
В Сочи учитель, душивший ученика в классе, отстранен от работы
В Сочи именитые самбисты проведут мастер-классы для юных спортсменов
В Краснодарском крае пропал без вести Николай Кичев с татуировкой на руке
В Сочи задержали подростка из Абхазии с крупной партией наркотиков
В Краснодаре родилась пятидесятая двойня в 2020 году
В Кабардинке появится профориентационный лагерь
В Краснодаре обсуждают, как будет развиваться город до 2030 года
В Тимашевском районе открыли памятник писателю Федору Крюкову
В Сочи сменился глава администрации Хостинского района
На Кубани сотрудники ДПС следят за обстановкой на дорогах с помощью беспилотников
В Краснодарском университете МВД отметили День защитника Отечества
В сквере Дружбы народов Краснодара установят новый скейт-парк
Гендиректор «Россети Кубань» Сергей Сергеев встретился с журналистами ведущих СМИ Кубани и Адыгеи
В Белореченском районе массажиста подозревают в насильственных действиях над 5-летним ребенком
Кубанские здравницы не смогут принимать детей, если не встанут на учет в единый реестр