«Три дня держал в плену»: В Краснодаре девушка смогла сбежать от насильника

В один из отделов полиции города Краснодара пришла 28-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что сбежала от насильника и хочет написать заявление.

- Он мне стал угрожать на улице, - пленница рыдала взахлеб, и поочередно для следователя вспоминала события рокового вечера. – Схватил, стал толкать в квартиру. А потом запер и не выпускал - сказал, убьет, если буду рыпаться.

Захватчиком оказался 37-летний знакомый девушки. Местная жительница пожаловалась правоохранителям, что мужчина не выпускал её из помещения три дня. Также, угрожая расправиться, он несколько часов издевался над жертвой и удовлетворял свои сексуальные фантазии.

Вырваться из плена девушки удалось по случайным обстоятельствам – пока у злодея появились дела в городе, она услышала в подъезде соседей и позвала на помощь.

- После преступления мужчина был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям – «изнасилование» и «похищение человека», - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Следователи уже передали дело в суд.

- В следственном управлении СКР по края завершили расследование дела в отношении местного жителя о похищении и изнасиловании знакомой. В ходе следствия обвиняемый был заключен под стражу, которая действует по настоящее время. Следствием собрана достаточная доказательная база. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.