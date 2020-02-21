Герой России Сергей Палагин: «По инструкции лететь нельзя, но все равно шел и спасал своих!»

Тяжелая винтокрылая машина в руках этого аса всегда вела себя послушно. Десятки раз мужество и филигранное мастерство вертолетчика Сергея Палагина спасали человеческие жизни. Вопреки уставу, под обстрелом, рискуя собой, он взмывал в небо и никогда не бросал своих. За сотни спасенных бойцов, сложнейшие спецоперации в адских условиях сейчас на груди подполковника сияют награды. Выстраданные… Но неспокойная жизнь в огне войны давно закончилась. Правда, службу офицер несет до сих пор - теперь уже на гражданке. «Комсомолка» рассказывает о горячих буднях и мирной жизни человека-легенды Сергея Палагина.

В небе «Братишка»

Сегодня Герой России живет в Краснодаре. Несмотря на множество наград и огромный боевой путь за спиной, Сергей Палагин ведет себя скромно. С лица его, кажется, не исчезает улыбка, он светится и располагает к себе буквально с первых минут общения. О небе и боевых машинах он рассказывает с горящими глазами, словно все еще мальчишка, который грезит взмыть в воздух.

Этому человеку, кажется, предрешено было летать. Еще в детстве он вместе с мальчишками умудрился завести самолет. Произошло это неподалеку от ашхабадского аэропорта столичного города Туркмении. Именно здесь на огромной площадке были списанные машины. В очередной раз после школы ребятня копалась в авиационных обломках. В какой-то момент мальчишки обнаружили открытый рабочий Ан-2. Пробравшись в кабину, подростки почувствовали себя настоящими пилотами. Будущие властелины неба, не глядя на доску приборов, поднимали рычажки, двигали органы управления, давили на педали. Как вдруг самолет запустился и винт пошел. Крылатая машина сдвинулась с места.

- Ох и всыпали нам тогда! - вспоминает Сергей Вячеславович. - Никто тогда, к счастью, не пострадал, мы успели выскочить. Но «кукурузник» ударился о стену и получил повреждения.

Экипаж Сергея Палагина. Фото сделано в 2000 году.

Отчитывали ребят еще долго, но желание все-таки встать на крыло осталось непоколебимым. Они стали местными знаменитостями на территории аэродрома. Но главное событие, повлиявшее на выбор будущей профессии, стала трагедия в Безмеине. Именно сюда семья перебралась в 1981-м. 24 июня при взлете «МиГ-23Б» у самолета отказал двигатель. Два отважных летчика увели машину в сторону от жилых кварталов. За этот подвиг пилотов наградили орденом Красной Звезды. Посмертно. Страшная авиакатастрофа не испугала Сергея - он подал документы в республиканскую среднюю специальную школу с военным уклоном, причем тайком от мамы, которая была против увлечения сына. Далее окончил авиационное училище. Служить начал в 1989 году в Группе советских войск в Германии, но через 4 года перевелся в «487-й отдельный вертолетный полк».

На счету «Братишки» - именно под таким позывным знали офицера - не одна сотня человеческих жизней. Абсолютно все были уверены - спасти раненых бойцов из труднооступной местности в адских условиях мог только Палагин. Он всегда был готов прикрыть сослуживцев и ни разу не отказал в помощи, порой рискуя собой.

- Хорошо помню случай, который произошел в новогоднюю ночь. К нам в лагерь пришли пацаны из спецназа и говорят: «Серег, там нашего товарища ранили в грудь… Помнишь, он тебе еще дочку свою показывал?» Я начинаю прокручивать в голове тогдашнюю нашу беседу и понимаю, что я не знаю имя офицера, но хорошо запомнил милое личико девчушки, которой так хвалился отец. А на улице ночь и горы, а в районе выполнения задачи низкая облачность – по инструкции лететь нельзя. Но не вытащишь парня - кроха останется без отца. Передо мной в тот момент выбор не стоял – сел за ручку управления, естественно, - вспоминает события минувших лет офицер. - Когда горячо становится, все придерживаются заповеди - «Умри за други своя!» Но даже если ты раненый, спасай того, кто тяжелее.

Похоронили по ошибке

90-е для Сергея Палагина были по-настоящему горячим временем. Он участвовал в ликвидации осетино-ингушского конфликта 1993 года, воевал на первой чеченской, была командировка у него и в Дагестан, где в 99-м вторглись чеченские боевики.

На борту с Сергеем Палагиным никакой тревоги не чувствовалось.

Исходя из вопросов тактики, вертолетам приходилось летать на предельно низких высотах - от 15 до 30 метров. В противном случае они становились мишенью для врага.

Не раз Сергей Палагин был на волоске от смерти. Чудом ему удавалось выйти живым из боя, когда вертолет подвергался минометному обстрелу - в боевой машине были десятки пробоин, а на пилоте ни царапинки. За это сослуживцы даже начали шептаться, мол, заговоренный «Братишка». Иначе как объяснить то, что он до сих пор жив?

- А я отвечал - бред это все! Неужто у меня кожа толще, чем у других? Хотя летом 1995-го меня отпели, по ошибке, правда, - говорит Сергей Палагин. - Рухнул вертолет моих товарищей – боевые машины, как позже выяснилось, перепутали. А все из-за цвета бортовых номеров. Подумали, что наш экипаж, в том числе и я, погиб. Нас после выполненного задания перебросили в другую точку. Я, естественно, ни слухом ни духом. А тем временем моя бабушка получила плохую весть, Анна Михайловна стала свечки ставить за упокой души внука. В неведении она жила без малого полгода. Ровно до тех пор, пока я глубокой осенью не заявился к ней домой, живой и невредимый.

К награде представляли... 8 раз

Количество подвигов, которые Сергей Палагин скромно называет обычной работой, не счесть. В сентябре 1999-го вертолетчик умудрился сесть на поле в 150 метрах от позиций боевиков, силами экипажа забрать на борт раненых солдат и улететь. Продолжал спасать людей он и не в горячих точках. Вертолетчик помогал эвакуировать детей и взрослых во время катастрофического наводнения 2002 года на Северном Кавказе.

Вертолет Сергей Палагин знает как свои пять пальцев.

- По инструкции на борт вертолета более 14 человек взять не имел права. Дети весят гораздо меньше взрослого. Но протоколу все равно не положено - я нарушал. Брал на борт больше - 20, порой и 30 ребят. В итоге, когда спасатели подводили итоги и понимали, что списки не сходятся (они насчитали около 140 детей за 10 вылетов, а у меня - в два раза больше), давали по шапке, брали с меня слово и возвращали за штурвал, - говорит Сергей Палагин.

За мужество и отвагу вертолетчика восемь раз из полка направляли представление к высшей военной награде - Герой России. Но их отклоняли по разным причинам. То нарушил безопасность полетов, то просто не верили, что в таких сложных условиях можно было совершить описанный подвиг. Тем не менее Сергей Вячеславович доказал, что достоин золотой звезды. В 2004 году он получил из рук президента России свою награду. Такую ценную, выстраданную.

- Все мы, Герои России, да и не герои, абсолютно разные, но при этом, как мне кажется, есть то, что нас всех объединяет, - это самопожертвование, - заявляет офицер. - Быть может, громко эти слова звучат. Но каждый из нас понимал, что может не вернуться из боевого задания. Но ты все равно шел туда, работал. Мне не раз говорили: «Когда вы были в воздухе, мы спокойны». Я поинтересовался, почему. На что получил ответ – «несмотря на обстановку мы знали, что вы за любым из нас придете».

Жизнь после войны

В 2012 году подполковник Палагин, за спиной которого было более 2500 вылетов, попал под сокращение. Летчик высшей квалификации оказался на гражданке в 44 года.

- Честно признаюсь, я потерялся тогда. Было время, когда я не знал, куда себя деть. Столько времени за штурвалом провело, а тут бац – с небес на землю, - рассказывает Герой России. - Я поехал в Ульяновск, переучился на пилота гражданской авиации. Начал узнавать, где могу пригодиться. Предложили полететь на Афган, но супруга заявила – «устала от войны». И я отказался.

Адаптация продолжалась девять месяцев – офицер запаса выбирался с друзьями на рыбалку. За это время успел открыть в себе талант художника. Взяв краски и кисть, Сергей Палагин стал рисовать картины. Причем специальному этому мастерству он не учился – руку набил сам. На холсте, в основном, появляются мирные пейзажи вперемешку с боевыми действиями.

- На гражданке война снилась только первое время, сейчас уже нет. Хотя сейчас с вами всколыхнул воспоминания и, скорее всего, спать сегодня буду неспокойно, - улыбается вертолетчик.

«Кто на войне не бывал, тот Богу не маливался»

В окопах атеистов нет. Когда над головой свистят пули, солдаты читают молитвы или держатся за крест. Те, чья вера была слабой, после очередного боя укреплялся в ней. Так произошло и Сергеем Палагиным.

Герой России всегда был готов прийти на помощь, порой нарушая правила.

- В 1994-м я возвращался из Ингушетии, где прошел буквально боевое крещение. Я попал под сильный обстрел, так палили в нас, что казалось мне по неопытности - все работает по нашему вертолету. Но нет, выбрался. Было потрясение сильное. И вот по возвращению домой бабушка Дуся, у которой я жил с семьей, повела меня в храм и покрестила. Хотя я на тот момент и молитв не знал.

Сейчас он пономарь в храме святителя Спиридона Тримифунтского. Участвует в службе, читает православные тексты, следит за порядком во время совершения богослужения. Но для офицера это не очередная боевая задача, а скорее послушание.

- Никакой работы не чураюсь. Что-то смастерить, где-то выступить, помочь, - всегда готов, - рассказывает Сергей Палагин. - Картины, которые пишу, украшают мой дом и моих друзей. Иконописью не занимаюсь, но как-то случайно приложил к этому делу руку. Произошло это в 2004-м, когда Патриарх Московский и Всея Руси, тогда еще Алексий, награждал меня орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени за мужество, проявленное во время стихийных бедствий в Осетии в 2002 году. В патриархии девушки, которые писали иконы, узнали, что я тоже «художник» и дали мне положить пару мазков. Уж не знаю, закрасили или нет, но для меня это было ценно.

Уйдя так рано на пенсию, подполковник Сергей Палагин сохранил активную жизненную позицию. Он - в составе призывной комиссии райвоенкомата, а еще часто проводит «уроки мужества» со школьниками.

Беседа с учащимися еще одна возможность рассказать о войне из первых уст, правду, которую пытаются переписать. После непродолжительных назиданий Сергей Палагин всегда интересуется жизнью учащихся, их целями, будущим.

Уйдя так рано на пенсию, подполковник Сергей Палагин сохранил активную жизненную позицию.

- Про нас говорили - «вы воющее поколение не воевавших отцов». Если раньше, когда к нам в класс заходили ветераны и спрашивали, кем мы хотим быть, то почти все стремились пополнить ряды военнослужащих, мечтали покорить космос. Большинство нынешних ребят грезят юридическим и экономическим факультетами. Желающих стать летчиками почти нет. Поколение другое - это дети родителей, воспитанных в 85-90-х годах. В то время, откровенно говоря, был беспредел. Поэтому воспитывать школьников мало - с мам и пап нужно начинать.

Детям нужен достойный пример

Тем не менее, сегодня у подрастающего поколения есть достойный пример, причем не только среди сильного пола. Весной впервые в современной истории за штурвал самолета сядут девушки-курсанты. Красавицы не только доказали, что достойны быть летчиками наравне с парнями, но и завоевали право осваивать истребительную авиацию.

- Честно скажу - не поддерживаю стремление девчонок летать на таких самолетах. То, что справятся, даже не переживаю, но все же, когда красавицы будут в звене, любой парень будет держать в голове - «за спиной летит Машенька, а на нас навалились четверо. Что же делать? Конечно, прикрывать девушку!» У нас так заложено. Военно-транспортная авиация, долгосрочные вылеты, на мой взгляд, подходят представительницам прекрасного пола больше. Более того, я уверен, что в ближайшее время космос будет требовать девчонок.

Кроме того, Сергей Палагин рассказывает ребятам о корнях казачества на Кубани, о силе традиций. Он - помощник атамана Екатеринодарского районного казачьего общества.

- Меня хотели видеть старики, пришел я в штаб казачий. И вот на встрече они говорят - «хватит отдыхать, тут работы непочатый край». Так я стал заниматься молодежью, попал в призывную комиссию. Работа в казачьем обществе от части похожа на мою службу. Коллектив состоит из офицеров, - добавляет Сергей Палагин. - Сама сущность казачества — это подготовка к защите отечества, к выполнению различных задач. Чтобы вы понимали, большинство — добровольцы. Если вы думаете, что казакам платят зарплату за то, что они по вечерам на улицах следят за порядком или работают с детьми, то ошибаетесь. Это общественная нагрузка, денег за которую не дают. Казаки хорошо понимают нынешнюю молодежь, потому что прошли с такими же пацанами боевой путь. Если сейчас парней упустить, то можно повторить печальные события, которые произошли на Украине.

Сергей Палагин со своей супругой Ириной.

КСТАТИ

«Дети по моим стопам не пошли!»

- У меня две дочки, - светится Сергей Вячеславович. - Но внуки уже проявляют интерес к моей службе. Особенно старший, ему 6 лет. Он сейчас в том возрасте, когда все, что связано с «войнушкой» интересно. Недавно разговаривали с ним, решил показать ему дома свои наградные: шашку, кинжал. Говорю ему: «Ну что ж, ты у меня казак уже, смотри, что тебе достанется». А он берет, достает из ножен кинжал и восклицает: «Деда, вот это меч!» Словом, видит оружие и глаза загораются. Так было и у меня в детстве.

Награды офицера

- Герой Российской Федерации;

- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени «с мечами»;

- Три ордена Мужества (1996, 2000 и 2002);

- Орден «За военные заслуги»;

- Медаль «За отвагу»;

- Медаль «За боевые заслуги»;

- Медаль Нестерова;

- Медалями «За воинскую доблесть» (Минобороны) I (2002) и II (2001) степеней;

- Медаль «За укрепление боевого содружества»;

- Медаль «За отличие в военной службе» I, II и III степени;

- Медаль «За службу в Военно-воздушных силах»;

- Медаль «100 лет Военно-воздушным силам»;

- Знак «За службу на Кавказе» от ФПС России;

- Орден преподобного Сергия Радонежского III степени;

- Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем»;

- Орден Дружбы Республики Южная Осетия.