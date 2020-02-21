В Краснодаре издали летопись Великой Отечественной войны

Идейным вдохновителем, инициатором и автором масштабного проекта стала Заслуженный журналист Кубани Татьяна Андреевна Василевская. Уникальный четырехтомник издан краснодарским издательством «Книга». Последний том стал завершающим аккордом мощного патриотического сборника, который еще с первой книгой вышел за пределы Краснодарского края и стал родоначальником всероссийского проекта.

Собирать письма и фронтовые документы помогали всем миром. Историки, музейные работники, коллекционеры и простые люди, которые сохранили пожелтевшие свидетельства трагической истории нескольких поколений.

Материалы для четырехтомника собирали всем миром.Фото: Нина КУРЯШКИНА

Встретиться с автором и узнать об истории создания из первых уст собрались ветераны кубанской журналистики, историки, педагоги, представители краевого Совета ветеранов, краеведы, корреспонденты местных СМИ.

Участники встречи собрались в здании Союза журналистов Краснодарского края. На столе – те самые пожелтевшие треугольнички и уникальные выцветшие фото, на которых бравые ребята – «боевые товарищи» позируют на камеру. Молодые, полные жизни, уверенные, что совсем скоро вернутся домой к своим родителям, женам, детям.

Автор проекта "Письма с фронта" Татьяна Андреевна Василевская.Фото: Нина КУРЯШКИНА

- Я никогда не думала, что смогу издать такую книгу. Начинать было сложно, трудно. Когда я пришла в архив, то онемела, увидев тонкую папочку. Из чего же делать книгу? Мне очень помогли музеи. И главные хранители памяти народа – краеведы. И целые семьи, которые откликнулись и предоставили оригиналы документов, фотографий, писем. Когда вышел первый том, я поразилась мощному отклику. Было огромное количество звонков с вопросом – будет ли продолжение, ведь у нас тоже сохранились письма? И решение было принято. Писем для второго тома удалось собрать еще больше, чем для первого. Полной неожиданностью стала полная поддержка администрации края. А последний почти полностью создан по материалам, собранным молодежью края. По собственной инициативе ребята собирали письма и документы, привозили их из разных районов края. Поэтому последний четвертый том я называю «поклоном молодежи нашим защитникам, - рассказала Татьяна Андреевна.

Теперь проект стал известен во всей стране и это объяснимо. Ведь четырехтомник «Письма с фронта» - уникальная летопись тех лет, которая, в первую очередь, рассказывает о высокой нравственности, беззаветной любви и духовной трансформации целого поколения. Шли годы войны и настроение авторов менялось. В первый год, несмотря на все ужасы и лишения, письма светились оптимизмом. «Не падай духом, моя дорогая. Победа будет за нами! Скоро будем вместе» - пишет Георгий Николаевич Джигурьянц, которому не суждено было вновь увидеть близких. Майор 318-й стрелковой дивизии героически погиб при взятии Новороссийска…

В последующие годы фронтовые весточки были пронизаны уже светлой печалью, готовностью к неизбежной гибели. «Не грусти, если я погибну, выходи замуж», - в каждой строчке бойца сквозит благородство и желание защитить семью.

Такие маленькие треугольнички были самым долгожданным подарком с фронта для миллионов советских людей.Фото: Нина КУРЯШКИНА

До слез трогают эти послания, некоторые настолько уникальны, что лишь чудом сумели дойти до наших дней. Одно из них – предсмертное послание Александры Горбачевой, партизанки из Белореченского района. Девушку схватили оккупанты и после жестоких пыток расстреляли в Майкопе. Перед смертью она успела нацарапать несколько строк на куске фанеры: «Привет вам, мама, Надюша, Верочка, Боря. Если я не вернусь, воспитывайте Борю…» Эти и тысячи других посланий, словно связь между прошлым и будущим, теперь, благодаря книгам, доступная каждому.

- Нет более востребованного проекта в нашей стране. Этот четырехтомник можно увидеть на столе губернатора Краснодарского края, министра иностранных дел РФ Лаврова, министра обороны России Шойгу, председателя Союза журналистов России Соловьева. Эти фронтовые треугольнички ждали миллионы людей с фронта. Татьяне Андреевне удалось собрать эти письма вместе и показать их миру. За каждым письмом – судьба человека. А за всеми – судьба страны. Я брал эту книгу, словно разговаривал с ними. Это удивительное, потрясающее чувство, - поделился впечатлениями экс-собкор ТАСС по Западной Сибири и Краснодарскому краю, обладатель высшей журналистской награды «Признание» Виктор Жиляков.

Во время работы с книгой Татьяне Василевской удалось пролить свет и на некоторые белые пятна военной истории. Так, благодаря краеведу, активно подключившемуся к работе, в доме священника была найдена молитва тех лет. До этого времени она была утрачена, а в годы войны ее читали во всех храмах Советского Союза. Теперь эта находка хранится в музее Министерства обороны и во многих центральных экспозициях страны, посвященных военному лихолетью.

Уникальная молитва времен Великой Отечественной была найдена в доме священника.

Присутствующий на встрече председатель краевого Совета ветеранов Иван Афанасьевич Рыбалко отметил, что «Письма с фронта» - уникальный проект, который помог пролить свет на историю освобождения Краснодарского края. И работа по увековечиванию памяти героев продолжается.

- Сейчас решается вопрос об установке памятника концлагерю, который был в районе Хакурате. Рассматривается возможность воздвигнуть памятный камень в сквере на ул. Коммунаров. Татьяне Андреевне большое спасибо за ее бесценную работу. Благодаря ее книге, молодежь будет знать о подвиге наших защитников и об истории своего края и страны, - сказал Иван Афанасьевич.

И это действительно так. Последний тираж четырехтомника 5 тыс. экземпляров был направлен во все школы и библиотеки Краснодарского края.