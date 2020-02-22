Постройки в запретной зоне - вне закона

В соответствии с действующим законодательством РФ в феврале текущего года было снесено несколько незаконных объектов на территории Кумторкалинского района Дагестана. Как сообщили в министерстве промышленности и экономики Республики, речь идет о самовольно возведенных ограждениях и некапитальных сооружениях в охранных зонах магистральных нефтепроводов. Демонтаж этих объектов проходил в присутствии представителей муниципальных властей, правоохранительных органов и «собственников» строений.

НАБОЛЕВШАЯ ПРОБЛЕМА

Стихийный захват участков и их самовольная застройка в опасных зонах магистральных трубопроводов по-прежнему остается наболевшей проблемой для многих районов Республики Дагестан.

Большинство таких объектов-самостроев появилось еще в 90-е годы, тогда владельцы земельных участков, пользуясь несовершенством нормативно-правовой базы и слабым административным контролем, стали массово возводить заборы, павильоны, гаражи и другие сооружения в охранных зонах трубопроводов. Между тем, законодательство четко определяет такие понятия как минимально допустимое расстояние от оси магистрального трубопровода и его охранная зона.

Например, объекты капитального строительства вблизи нефтепровода Грозный-Баку, согласно своду правил (СП 36.13330.2012), не могут быть возведены ближе чем 150 метров от оси нефтепровода, а от оси отвода НПС «Махачкала» строить разрешается только на расстоянии 30 метров. Границы охранной зоны магистральных нефтепроводов - 25 метров от оси трубы с каждой стороны остаются неизменными для всех типов трубопроводов, вне зависимости от их мощности. В этой зоне запрещено проживать, строить, вести хозяйство.

Нужно понимать, что данные ограничения введены неслучайно. Это прежде всего гарантия безопасности жизни и здоровья жителей. Проживание и хозяйственная деятельность в опасных зонах при случайном повреждении нефтепровода может привести к разливу нефти и пожару, а значит и к человеческим жертвам.

ЗА ДЕЛО ВЗЯЛИСЬ СЕРЬЕЗНО

В декабре минувшего года в министерстве промышленности и энергетики Республики Дагестан прошло совещание под руководством министра Сайгидпаши Умаханова. Там была поднята проблема незаконной застройки охранных зон и минимально допустимых расстояний МН Грозный-Баку в Карабудахкентском и Кумторкалинском районах, а также в Кировском районе Махачкалы. Глава Минпромэнерго Республики отметил необходимость взаимодействие госорганов с сетевыми компаниями по данному вопросу: «Мы попросили глав администраций, чтобы они издали распоряжения не выделять земельные участки без согласования с сетевыми компаниями. Если где-то есть нарушения, мы вместе выезжали с представителями Судебных приставов, МВД, Прокураторы и занимались этими вопросами». Итогом встречи стало решение создать рабочую группу для устранения нарушений в охранных зонах МН, в которую вошли представители районных администраций, правоохранительных и надзорных органов, а также работники АО «Черномортранснефть».

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

Уже в январе власти Дагестана приступили к наведению порядка в охранных зонах. Теперь эта работа находится под контролем главы Республики Дагестан. Совсем недавно была вновь проинспектирована охранная зона нефтепровода Грозный-Баку. В ходе проверки вскрылись новые факты нарушений, по ее итогам были составлены акты и определены «хозяев» незаконных объектов. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ всем собственникам самостроев направили предписания с требованием убрать объекты из опасных зон.

На сегодняшний день в трех районах Дагестана зафиксировано 145 нарушений охранных зон и минимально допустимых расстояний магистральных нефтепроводов. Муниципальными властями разработан план сноса самостроев, демонтаж незаконных строений в опасных зонах трубопроводов продолжится до полного устранения нарушений.