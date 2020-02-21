2020-02-21T15:29:32+03:00
Происшествия

В ДТП на Кубани погибла многодетная мать, трое ее детей госпитализированы

Женщину похоронят 22 февраля [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Инна скончалась на месте происшествия.Инна скончалась на месте происшествия.
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Эта жуткая трагедия случилась на трассе А-146 неподалеку от поселка Верхнебаканский в Краснодарском крае. Здесь столкнулись иномарка и отечественная легковушка.

Как сообщают автоинспекторы, 48-летний водитель за рулем Nissan Qashqai выехал на закругление дороги на встречку.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- По полосе в этот момент ехала Lada Kalina, в котором находилась 35-летняя многодетная мать и трое ее детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, владелец иномарки превысил скорость. Из-за этого удар был такой силы, что у обоих машин оказалась полностью смята передняя часть. В момент аварии пострадал водитель Nissan Qashqai - с места ДТП его увезли в реанимацию.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 35-летняя Инна О., находившаяся в отечественной легковушке вместе со своими детьми, получила тяжелейшие травмы. Спасти ее медики не успели.

Трое ее детей - четырех, 13-ти и 14-ти лет госпитализировали с различными травмами.

- Старшая девочка прооперирована. Сегодня утром она пришла в себя, но продолжает оставаться под наблюдением медиков. Ее сестра находится в травматологии, - сообщает источник в больнице. - Пострадавшего мальчика было решено отправить в Краснодар.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Проститься с многодетной матерью собираются ее друзья и коллеги, проводить в последний путь собираются и знакомые семьи. Похороны пройдут в субботу, 22 февраля, в 12:00.

Известно, что вся семья была пристегнута в машине ремнями безопасности. А тем временем против водителя Nissan возбуждено уголовное дело.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким семьи погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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