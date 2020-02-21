2020-02-21T17:00:55+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае на 22-23 февраля: на Кубани похолодает до -6 градусов

А еще праздники испортят дожди
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Дождь лить будет все выходные.Дождь лить будет все выходные.
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Приятная погода, установившаяся на Кубани в последние дни, ничто иное как февральские окна. Деревья, обманутые неожиданным теплом, начинают выкидывать почки. Однако уже в выходные, по словам синоптиков, в крае постепенно похолодает.

В субботу, 22 февраля, в Краснодарском крае ожидаются дождь, в горах - с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман.

- Температура воздуха ночью по региону опустится до нуля, в некоторых районах возможно до одного градуса мороза, - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура днем +5-9 градусов тепла.

На Черноморском побережье местами дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду, в Новороссийске ночью и утром порывы до 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха +2-6 градусов, днем отметки поползут вверх до 11 градусов.

В воскресенье, 23 февраля, на улице похолодает еще сильнее. Ночью температура опуститься до 2 градусов мороза, в предгорьях до -6 °С. Днем столбики термометров окажутся на отметках 6-9 градусов со знаком плюс.

На Черноморском побережье в День защитника Отечества будет дождливо. Температура воздуха ночью 2-6 градусов тепла, днем 8-11 градусов.

По словам синоптиков, весна обосновываться на кубанских просторах не торопится. По словам метеоролога, все показатели свидетельствуют о том, что ранней она не будет.

- В марте ночи по-прежнему будут морозными, а дни прохладными, - сообщил «КП» - Кубань» заместитель главного метеоролога Краснодарского края Андрей Бондарь. - Лишь в апреле, мы надеемся, что придет стабильное тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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