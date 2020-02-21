Десять оригинальных подарков ко Дню защитника Отечества

Настала сложная пора, когда женской половине населения предстоит выбрать подарок своим мужчинам. Отец, брат, муж, парень или лучший друг – голова кругом идет от того, чем же их порадовать. Особенно, если хочется подарить нечто этакое, нестандартное. Кстати, совсем неважно – служил ли в армии ваш защитник. Ведь 23 февраля давно считается праздником всех мужчин. Но самое главное при выборе подарка – права на ошибку у вас нет! Ведь от того, понравится ли вашему мужчине подарок сейчас, зависит и ваше настроение на 8 марта, когда он сделает ответный ход. Поэтому мы решили облегчить вашу задачу и подарить 10 нетривиальных идей подарков на 23 февраля.

1. В наше время поговорка: «мужчина должен быть могуч, волосат и вонюч», совсем неактуальна. Если только для уникальных любительниц такой «могучести». Для большинства современных дам парень с хорошей прической, ухоженными руками и ароматом парфюма гораздо привлекательнее эталона мужской красоты эпохи средневековья. А значит, сертификат в барбершоп станет идеальным вариантом. И он красавец, и вам хорошо.

2. Ваш защитник обожает заниматься спортом? Или просто любит следить за спортивными новостями с пивом в руках? Вам повезло – ломать голову долго не придется. На такой случай идеальным вариантом станут билеты на футбол. А еще можно подарить ему спортивную атрибутику нашей любимой команды ФК "Краснодар".

3. Этот вариант очень важен. И не надо считать нас занудами, ведь даже если у вашего ненаглядного есть все, здоровья много не бывает. И если он у вас любит активный отдых, является сторонником здорового образа жизни и в целом бережно относится к себе – он точно оценит. Поэтому смело дарите ему сертификат на посещение бальнеолечебницы. Ведь любовь – это, в первую очередь, забота о своем любимом.

4. Как ни крути, а первые 50 лет у мужчины длится детство и только после наступает зрелость. Но это не точно – у некоторых период окончания детства даже не наступает. Поэтому, подарите ему настоящую детскую радость. Квадрокоптер или радиоуправляемый танк – это именно то, что нужно.

5. Если ваш парень в детстве мечтал бороздить межпланетное пространство или сейчас является ярым фанатом фильмов про звездолеты, помогите ему почувствовать себя настоящим астронавтом. Для этого достаточно подарить своему герою набор космической еды в тюбиках. Пусть узнает, какова непростая жизнь этих звездных ребят! А заодно и намекните, что его ждет, если он не прекратит критиковать вашу стряпню.

6. Фляжка с гравировкой. Надпись или узор может быть индивидуальным, выполненным по вашему личному дизайну. Или же вы можете подобрать стандартную надпись, подходящую случаю. Небольшая и очень удобная фронтовая емкость для горючего согреет вашего друга в холодную погоду. А чтобы подарок оценили по достоинству, не забудьте добавить в комплект и «фронтовые 100 грамм».

7. Беспроводные наушники необычной формы. Этот подарок больше подойдет для молодых мужчин. А создать праздничное настроение поможет форма наушников в виде самолета или танка. Кстати, последний будет особенно актуальным, если ваш защитник является фанатом «танчиков».

8. Еще одним нестандартным подарком станет билет на игру в пейнтбол. Сколотите команду, пригласите его друзей, приятелей или единомышленников, с которыми он так любит проводить время в гараже (что порой нервирует, но на праздник-то можно). Пусть вдоволь порезвятся и постреляют в друг друга краской! А если уж ваш мужчина особенно провинился, тогда выбирайте страйкбол – синяков ему точно не избежать. А вы пока можете сидеть в безопасном месте и делать уникальные кадры для семейной хроники. Такой подарок он запомнит надолго!

9. А этот вариант для самых дальновидных дам. Ну и что, что 23 февраля – праздник мужской. Это не повод отказываться от романтического времяпрепровождения. Сейчас, когда в Краснодаре то ли мрачная весна, то ли унылая зима, самое время получить большую порцию снежной сказки в комплекте с летними забавами. Для этого отправляйтесь на базы отдыха с термальными источниками. И снегом налюбуетесь, и в теплой водичке вместе понежитесь. Идеальный подарок!

10. Если дело совсем плохо и кроме традиционных носков или бритвенных принадлежностей вы принципиально ничего мужчинам дарить не желаете, тогда делайте ставку на упаковку. Например, все эти пусть и банальные, но согласитесь, необходимые вещи (носки постоянно теряются, да и набор для бритья имеет свойство заканчиваться), упакуйте в деревянный ящик. Заколотите его гвоздями, сделайте прикольную надпись и дарите в комплекте с ломом. Настоящему бруталу это точно придется по душе! Ну, а если такой вариант для вас уж слишком креативен, подарите носки в банке – суровый и лаконичный презент для немногословного богатыря.