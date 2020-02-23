2020-02-23T10:33:12+03:00
Общество

Отец мальчика, отправленного мамой в реабилитационный центр, спустя два месяца нашел сына

Чтобы не отдавать ребенка, родительница прятала его в учреждении для женщин, попавших в беду
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Ваня ТупиковВаня Тупиков
Изменить размер текста:

Юрий Тупиков из Армавира разыскивал своего 8-летнего сына Ваню с конца декабря прошлого года. Из реабилитационного центра, куда потребовала отправить мальчика родная мать, ребенок пропал. Помочь в поисках безутешному отцу сотрудники учреждения отказались, поэтому поисками он занимался сам. Правда, задача оказалась непростой. По месту жительства мамы Вани не было, а бабушка мальчика наотрез отказалась сообщать их новый адрес. Но мир не без добрых людей.

- После того, как Юрий записал видеообращение с просьбой помочь найти сына, к нам обратились неравнодушные люди, которые рассказали, где находится мальчик. Они узнали его по фото. Как оказалось, Ваня все это время был в Краснодаре, мама прятала его в кризисном центре помощи женщинам. Причем пребывал он там абсолютно под другими именем и фамилией. Отцу удалось встретиться с сыном, - рассказывает «Комсомольской правде»-Кубань» адвокат Юрия Тупикова Ян Митюрев. - В самом центре психологи пытались промыть мозги мальчику. Ему внушали, что он не имеет права высказывать свое мнение, подавляли его личность. Ваня стал спрашивать разрешение буквально на все - в его жизни появилось много необоснованных ограничений. Но мальчик сказал, что если мама будет запрещать общение с папой, он будет драться с ней. Оксана вынуждена была, конечно же, пойти на уступки. Юрий смог уговорить Оксану и передал сыну телефон. Мальчик звонит отцу ежедневно, общение длится несколько часов. Сейчас мы ведем разбирательство относительно того, что за женское убежище использовала Оксана для социальной изоляции ребёнка, кто ее туда направил, что за психологи воздействовали на ребенка.

Видеообращение Юрия Тупикова с просьбой помочь найти сына.

По словам адвоката, Юрий Тупиков пытался мирно урегулировать конфликт с бывшей супругой и договориться о встречах с сыном в будущем. Однако женщина наотрез отказалась.

- 26 февраля состоится очередной суд, на котором планируется определить место жительства ребенка. Мама Вани уповает на то, что есть новое заключение экспертов, которое поможет им добиться своего, - добавляет адвокат. - Мы же надеемся, что суд примет решение с учетом интересов ребенка.

Напомним, бывшие супруги судятся за ребенка с 2014 года. После развода мальчик остался с мамой (на тот момент ему было всего 3 годика), но виделся и с папой. Когда же отец во время одной из прогулок заметил, что сын начал вдруг горбатиться, заикаться, решил заняться лечением сына. Об этом он сообщил бывшей жене по телефону, но мать запретила. Мужчина, несмотря на отказ, все же оставил сына у себя дома и стал заниматься его здоровьем. Женщина, по всей видимости, вспылила и стала обивать пороги различных инстанций.

Ваня в школе

Ваня в школе

Суд неоднократно становился на ее сторону, но, по словам отца ребенка, Ваня ни в какую не хотел идти к родной матери.

- В феврале 2019 года в дом к Юрию пришли приставы, представители органов опеки, которые пытались исполнить решение суда, - продолжает адвокат. - Но из-за того, что мать не явилась на исполнительные действия, ребенок остался с папой. Правда, после этого долго плакал, стал бояться людей с автоматами.

У Юрия Тупикова пытаются отнять сына.

В конце декабря по решению суда Оксана забрала сына с уроков в частной школе и увела рыдающего мальчика в машину. Тем временем приставы держали отца и дедушку, пытавшихся этому помешать. Ребенок сопротивлялся, плакал и вырывался, но женщина была непоколебима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко: Здоровые пассажиры круизного лайнера, эвакуированные в Россию из Японии, могут находиться дома - под наблюдением медиков
Об этом экс-главсанврач, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
«Магазинные торты - экспонат для урока химии»: откровения кондитера о шоу-десертах и самых необычных заказах
Самарский кулинар Юлия Каботько рассказала, на какие трудности приходится идти, чтобы порадовать сладкоежек и почему торт не может стоить меньше 1000 рублей
Новости 24
Дмитрия Бакшеева, которого прозвали "краснодарским каннибалом", похоронили в Ростове-на-Дону
Мэр Краснодара пробежал пять километров на массовом легкоатлетическом забеге
Губернатор Краснодарского края поздравил жителей Кубани с Днем защитника Отечества
На границе в Адлере задержали мужчину, перевозившего барабулю в тайнике машины
Владимир Путин посетил турнир по боевому самбо в Сочи
В Сочи сгорело нежилое здание на улице Ленина
Купить билет на поезд Анапа — Керчь можно будет за 470 рублей
Жительница Новороссийска нашла в лесу эльфову чашу
В Брюховецком районе после капремонта открылся спорткомплекс
ФК "Краснодар" отмечает свое 12-летие
В Краснодаре ночью сгорел магазин
В Новороссийске женщину с подозрением на коронавирус увезли в больницу
Концертный зал за 1,1 млрд рублей планируют построить в Краснодаре
ФАПы в Краснодарском крае подключат к телемедицине
Краснодарский форум "Дело за малым" стал лучшим нацпроектом в России
Губернатор Краснодарского края попал в ТОП-50 мужчин года в России
Краснодарский край получит 3,7 млрд рублей на поддержку семей с детьми 3-7 лет
«Меня поддержали Казань и Краснодар»: «Мисс Февраль - 2020» завоевала 27-летняя Алина Саттарова
Часть дорог Краснодарского края отремонтируют при строительстве трассы Джубга-Сочи
Центр Краснодара перекроют на время забега
В Сочи местные жители спасли раненую птицу
Рамзан Кадыров анонсировал турнир чемпионата «Ахмат» в Краснодаре
Суд арестовал на 2 месяца бывшего главу района в Сочи
В Сочи прошло построение войск гарнизона ко Дню защитника Отечества
«Россети Кубань» увеличат энергомощность девяти подстанций Адыгеи
Дело убившего аспирантку из Краснодарского края историка Соколова могут передать в суд в апреле