Отец мальчика, отправленного мамой в реабилитационный центр, спустя два месяца нашел сына

Юрий Тупиков из Армавира разыскивал своего 8-летнего сына Ваню с конца декабря прошлого года. Из реабилитационного центра, куда потребовала отправить мальчика родная мать, ребенок пропал. Помочь в поисках безутешному отцу сотрудники учреждения отказались, поэтому поисками он занимался сам. Правда, задача оказалась непростой. По месту жительства мамы Вани не было, а бабушка мальчика наотрез отказалась сообщать их новый адрес. Но мир не без добрых людей.

- После того, как Юрий записал видеообращение с просьбой помочь найти сына, к нам обратились неравнодушные люди, которые рассказали, где находится мальчик. Они узнали его по фото. Как оказалось, Ваня все это время был в Краснодаре, мама прятала его в кризисном центре помощи женщинам. Причем пребывал он там абсолютно под другими именем и фамилией. Отцу удалось встретиться с сыном, - рассказывает «Комсомольской правде»-Кубань» адвокат Юрия Тупикова Ян Митюрев. - В самом центре психологи пытались промыть мозги мальчику. Ему внушали, что он не имеет права высказывать свое мнение, подавляли его личность. Ваня стал спрашивать разрешение буквально на все - в его жизни появилось много необоснованных ограничений. Но мальчик сказал, что если мама будет запрещать общение с папой, он будет драться с ней. Оксана вынуждена была, конечно же, пойти на уступки. Юрий смог уговорить Оксану и передал сыну телефон. Мальчик звонит отцу ежедневно, общение длится несколько часов. Сейчас мы ведем разбирательство относительно того, что за женское убежище использовала Оксана для социальной изоляции ребёнка, кто ее туда направил, что за психологи воздействовали на ребенка.

Видеообращение Юрия Тупикова с просьбой помочь найти сына.

По словам адвоката, Юрий Тупиков пытался мирно урегулировать конфликт с бывшей супругой и договориться о встречах с сыном в будущем. Однако женщина наотрез отказалась.

- 26 февраля состоится очередной суд, на котором планируется определить место жительства ребенка. Мама Вани уповает на то, что есть новое заключение экспертов, которое поможет им добиться своего, - добавляет адвокат. - Мы же надеемся, что суд примет решение с учетом интересов ребенка.

Напомним, бывшие супруги судятся за ребенка с 2014 года. После развода мальчик остался с мамой (на тот момент ему было всего 3 годика), но виделся и с папой. Когда же отец во время одной из прогулок заметил, что сын начал вдруг горбатиться, заикаться, решил заняться лечением сына. Об этом он сообщил бывшей жене по телефону, но мать запретила. Мужчина, несмотря на отказ, все же оставил сына у себя дома и стал заниматься его здоровьем. Женщина, по всей видимости, вспылила и стала обивать пороги различных инстанций.

Ваня в школе

Суд неоднократно становился на ее сторону, но, по словам отца ребенка, Ваня ни в какую не хотел идти к родной матери.

- В феврале 2019 года в дом к Юрию пришли приставы, представители органов опеки, которые пытались исполнить решение суда, - продолжает адвокат. - Но из-за того, что мать не явилась на исполнительные действия, ребенок остался с папой. Правда, после этого долго плакал, стал бояться людей с автоматами.

У Юрия Тупикова пытаются отнять сына.

В конце декабря по решению суда Оксана забрала сына с уроков в частной школе и увела рыдающего мальчика в машину. Тем временем приставы держали отца и дедушку, пытавшихся этому помешать. Ребенок сопротивлялся, плакал и вырывался, но женщина была непоколебима.