На директоров управляющих компаний Майкопа возбуждают уголовные дела

Долги республиканских управляющих компаний и ТСЖ за тепло и горячую воду уже превышают 183 миллиона рублей. В связи с этим Майкопские тепловые сети не могут вовремя и в полном объеме рассчитываться за воду, электроэнергию и газ - ресурсы, которые необходимы для производства теплоносителя. Если поставщики этих услуг начнут ограничивать котельные, то тысячи горожан могут ощутить перебои с горячей водой.

Чтобы не подвергать жителей республиканской столицы неудобствам, тепловики вынуждены прибегать к непопулярным мерам. Только с начала 2020 года подано уже 140 исков на должников на общую сумму в 16 миллионов рублей. По итогам таких заявлений регулярно возбуждаются уголовные дела, как например недавно - по фактам злоупотреблений в управляющей компании «Чкаловский».

По мнению правоохранителей, руководство этой организации собрало от населения 2,89 миллиона рублей за отопление и горячую воду, но до поставщика тепла эти средства так и не дошли.

Также в суде республиканской столицы рассматривается дело по аналогичному правонарушению в отношении управляющей компании «Авангард», руководством которой не были перечислены собранные с населения денежные средства ресурсоснабжающим организациям.

За подобные нарушения банкротом ранее уже была признана УК ЖЭУ № 4. Директор этой УК возместил тепловикам ущерб, но из-за судебных тяжб погрязшая в долгах компания закрылась. Более 10 миллионов рублей не заплатила за теплоноситель другая УК - ЖЭУ № 5 - теперь тоже банкрот. Бывшему директору придется возмещать ущерб - 6 миллионов, еще 3 миллиона должна будет выплатить его супруга.

Прекращена деятельность ЖЭУ № 2 в отношении которой также была введена процедура банкротства и также за неплатежи тепловикам в размере 13,6 миллионов бывшего директора привлекли к уголовной ответственности, взыскав с него ущерб в размере 5,7 миллионов рублей, который он постепенно погашает.

Жителей Майкопа беспокоит вопрос, не окажутся ли они крайними из-за споров тепловиков с управленцами?

- Дважды платить за тепло и горячую воду не придется, - заверяет замдиректора филиала АТЭК «Майкопские тепловые сети» Любовь Воронина. - Однако, если ваша обслуживающая организация входит в «черные списки» поставщиков, - это повод насторожиться. Как минимум нужно чаще требовать у них отчеты о том, куда уходят деньги. Либо и вовсе менять УК или переходить на прямые договоры, то есть оплачивать тепло и горячую воду напрямую поставщику без посредников. За последний год на прямое абонентство перешли 68 домов республиканской столицы, в планах - перевод на такую форму расчетов еще 22 многоэтажки.

Однако прямое абонентство не означает, что можно копить долги месяцами. Только за полтора месяца нынешнего года в суды передано более 200 дел на собственников квартир, которые накопили долгов за тепло на 2 миллиона рублей. Такие дела рассматриваются быстро и зачастую без участия самого неплательщика - по итогам рассмотрения выносятся судебные приказы. Это значит, что судебные приставы могут применять весь спектр мер, чаще всего это блокировка банковских карт. Помимо основного долга и пени должники также несут дополнительные расходы на выплату госпошлины и исполнительный сбор.

- Даже если житель заведет карту в другом банке, мы все равно об этом узнаем и будем списывать поступающие суммы в счет погашения долга, - поясняют в Управлении Федеральной службы судебных приставов по республике Адыгея. - По тепловикам у нас на исполнении почти 800 исполнительных документов на общую сумму почти 50 миллионов рублей. В числе принимаемых мер также арест на имущество и на совершение любых регистрационных действий.

Чтобы остаться без благ цивилизации и без средств к существованию, тепловики призывают оплачивать ЖКУ вовремя и не допускать накопления долгов.

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- Из-за неплатежей мы имеем долги за свет, газ и воду, вследствие чего эти поставщики могут уже отключить и наши объекты. Тогда пострадают все: и не только должники, - констатирует директор по сбыту АО «АТЭК» Дмитрий Середенко (продолжение)