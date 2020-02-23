4 причины купить квартиру в Краснодаре с видом на кладбище

Странные, мистические места, плохая энергетика, духи, которые придут к вам во снах. Так ли страшны квартиры в Краснодаре в непосредственной близости к кладбищу, как о них говорят? Давайте обсудим эту необычную локацию. А в конце я расскажу вам одну веселую историю на эту тему.

Наш город растет, расширяется и уже то, что раньше казалось далекой окраиной, становится частью Краснодара. Почему же выбирают участки, которые так близко расположены к кладбищам?

Причин много, но чаще всего, так как это окраины города, то там просто-напросто еще остались большие земельные участки, на которых можно “посадить” проект жилого комплекса со всей необходимой социальной инфраструктурой, предусмотренной современными нормами строительства. Либо разместить точечную застройку, которая не требует большой площади земли (если мы говорим о центральной части города).

Возле Славянского кладбища в Краснодаре ведут застройку три компании -"Догма", "Метрикс", "Семья". Здесь всего 5 жилых комплексов на разной стадии готовности - "Судия 45", ЖК на Красных Партизан, ЖК на Красных Партизан-2, "Славянка" и "Светлоград".

Возле Таманского кладбища - оно находится в границах улиц Таманской и Ставропольской, - тоже вырос жилой комплекс. А чуть подальше - возведены ещё два.

Около Всесвятского погоста, который находится в самом центре города, скоро разморозится «Скала». В целом ЖК «На Октябрьской» и ЖК «Центральный» тоже у кладбища, как и давно построенные дома по всей Аэродромной и Бабушкина.

Но самая развитая территория именно возле Славянского кладбища. Там очень много парковок, школа строится и уже открыт детский сад.

Если вы - человек суеверный, то, конечно, будет сложно доказать плюсы таких жилых комплексов. А если все-таки реалист и человек практичный, в том числе инвестор, то обратите внимание на следующие пункты:

1.Грамотный застройщик постарается уравновесить необычное расположение комплекса большим количеством «плюшек», создав хорошую инфраструктуру, предвосхищая запросы покупателей и делая больше, чем нужно по строительным нормам. К примеру, большое количество парковочных мест, зон отдыха, школа и садик на территории комплекса.

2. Если комнаты изолированы, удобная кухня, есть балконы и возможность организовать места для хранения и все это вписывается в небольшую площадь - надо брать! Так как все вышеперечисленное вместе уже редкость.

3. Вид на кладбище? Начнем с того, что его может и не быть. Вид во двор, либо в противоположную сторону тоже бывает даже в доме, стоящем ближе всего к кладбищу. Ну а если кладбище видно? Опять-таки, при отсутствии суеверий в голове, помните, что сейчас все возвращаются домой затемно, и есть шанс вообще не вспомнить, что оно рядом. А вот то, что перед окнами ничего не построится и можно наблюдать панораму на город - огромный плюс

4. Квартиры на вторичном рынке с видом на кладбище стоят дешевле, чем без него. И это отличный способ сэкономить, ведь мнительных людей это пугает, ну а вы, как реалист, можете извлечь из этого выгоду

В кругах риэлторов и застройщиков из уст в уста передается история девушки, которая во время показа спохватилась, что жилой комплекс расположен у кладбища и сбежала с показа. Спустя некоторое время менеджер позвонил ей, стал общаться и выяснил, что ее пугают покойники, духи и вся эта энергетика. Сама она приезжая и поэтому не сразу поняла, куда приехала. В ходе разговора парень уточнил, где она живет сейчас и оказалось, что снимает квартиру, сама того не зная, напротив старинного городского кладбища. А еще одной интересующей ее локацией назвала именно ту, где расположено еще одно маленькое старое кладбище.