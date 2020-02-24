2020-02-24T18:01:53+03:00
Общество

Кубань - лидер по производству молока в стране

Надои с каждым годом только растут
Варвара ДЫМ
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Кубань - лидер по производству молока в странеКубань - лидер по производству молока в странеФото: Мария ЛЕНЦ
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С каждым годом в Краснодарском крае увеличивается производство молока. Если, например, в 2015 году в регионе его было 1,3 млн тонн , то уже в 2019-м надоили на 145,5 тысяч тонн больше. Так Краснодарский край стал лидером страны и по производству питьевого молока! Это самый высокий показатель по России.

- В отрасли животноводства в регионе главным направлением является производство молока. В прошлом году объем увеличился на 23,7 тыс. тонн и составил более 1,4 млн тонн, - сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани. - От каждой коровы было надоено в среднем по 7000 кг. Это самая высокая молочная продуктивность коров в истории животноводства края.

Поголовье КРС в Краснодасрком крае

Поголовье КРС в Краснодасрком крае

А чтобы и дальше удерживать лидирующие позиции, на Кубани собираются строить новые молочные фермы. А те, которые устарели, - модернизировать. В этом году даже будет направлено 1,8 млрд рублей из краевого бюджета на укрепление отрасли животноводства.

Куда поставляется кубанская молочка

Куда поставляется кубанская молочка

ИСТОЧНИК KP.RU

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