«Вилы торчали в боку, кровь струей била»: жители Темрюка зверски расправились с соседской собакой

Пелагея Ивановна (имя изменено – Авт.), жительница поселка Южного, что под Темрюком, уже несколько дней пытается сбить высокое давление. Закралась печаль в ее сердце – не бегает больше по двору полугодовалый и пушистый Грей, не лает на незнакомцев, некого ей теперь покормить с утра теплой кашей с косточками…

- Был росленький, шустренький кобелек, - вспоминает пенсионерка. – С приходом тепла муж хотел сетку над забором натянуть, чтобы Грей не перепрыгивал и не удирал. Да не успел.

Попал в руки заботливой хозяйки пес неслучайно: у него была сломана лапа, сам был тощим и голодным. Вылечила, выходила и дала имя неравнодушная женщина. Однако все это, как оказалось, было напрасно. В один из дождливых дней молодой овчаренок сбежал – через соседский огород выбежал на улицу и был таков.

- Ко мне пришла соседка, - продолжает Пелагея Ивановна. – Сказала, что видела моего Грея, гонялся за кошками, а потом и вовсе унырнул за калитку. Я взяла ошейник и побежала искать его, но не нашла…

Звала, кричала, пес не отзывался. Одни только соседские утки гоготали из-за высокого забора. Муж Пелагеи Василий успокоил жену: мол, вернется, не беспокойся. И женщина успокоилась бы, если бы не пришедшая соседка, живущая от них через три дома. «Иди и забери своего пса, его не добили», - хамовато заявила она.

- Спрашиваю, что значит «не добили»? Вмиг накинула куртку и бросилась к ним во двор, - вспоминает тот ужасный вечер женщина. – Двор у нее был открыт, Грей забежал и стал гонять уток. Где он, спрашиваю. Она показала мне моего питомца, забившегося под забор. В боку воткнуты двое (!) вил, лужа крови, но пес был еще живой. Что же с ним делать? Я поняла, что спасти при таком количестве ранений не удастся…

Пелагея Ивановна нашла местного охотника, который пристрелил Грея, чтобы животное не мучилось. Она полагает, что ее пес даже не успел набедокурить – не волк ведь, чего ему на птицу домашнюю покушаться? К тому же, не одинок – живет в семье, всегда любим и сыт. «Взяли бы камень или палку да отпугнули его», - плачет от горя хозяйка, которая не успела со своим питомцем ни разу сфотографироваться. Все ждала лета – яркой зелени, цветов, красок. Тогда же хотела и дрессировкой заняться. Все говорила Грею: «Вот будет тепло, будем учиться себя красиво вести»...