2020-02-25T12:36:27+03:00
Происшествия

Просила 13 тыс рублей со студента за сдачу зачетов: преподавателя краснодарского колледжа осудили за мошенничество

Женщина пошла на сделку со следствием и признала вину
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Колледж, в котором задержали преподавателя. Фото: карты google.Колледж, в котором задержали преподавателя. Фото: карты google.
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Приговор в законную силу уже вступил. Преподавателя краснодарского колледжа права, экономики и управления 41-летнюю Наталью Ц. осудили за мошенничество и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

По данным следствия, к ней обратился еще в мае прошлого году студент–второкурсник и попросил оказать содействие в сдаче зачета досрочно.

- В то время педагог занимала еще и должность заведующей экономико-техническим отделением в учебно-методическом отделе колледжа, - рассказывает «КП»-Кубань» руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. – Студенту по ряду причин необходимо было сдать зачеты досрочно. Преподаватель знала, что решение о предоставлении обучающемуся возможности пройти промежуточную аттестацию досрочно принимается на заседании педагогического совета. Кроме того, за месяц до сдачи зачетов студент должен был написать заявление на имя директора учебного заведения с указанием причины, по которой ученику необходимо предоставить досрочную сдачу зачетов. Но срок подачи заявления был упущен. И педагог, зная об этом, сообщила студенту заведомо ложные сведения. Она сообщила, что поможет ему сдать все зачеты досрочно за 13 500 рублей.

Студент пошел к следователям. И уже передача денег происходила под чутким руководством силовиков. В назначенный день и час ученик принес всю сумму, 12 500 рублей из которых были муляжом. При получении денег преподавателя колледжа и задержали.

- Свою вину подозревая полностью признала и просила постановить приговор без проведения судебного разбирательства, - пояснил Иван Сенгеров.

Сам студент на судебное заседание не явился и просил рассмотреть дело в его отсутствие. Из-за того, что сотрудница колледжа пошла на сделку со следствием и у нее есть несовершеннолетний ребенок, женщине присудили штраф в 100 тысяч рублей, а не реальный срок.

А вот зачеты сдавать студенту пришлось вместе со всеми, а не досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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