2020-02-25T12:56:17+03:00
Общество

В Краснодаре началось строительство монумента защитникам Пашковской переправы

«КП» узнала, где и как будет выглядеть мемориальный комплекс
Виталий КАРНАУХ
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Территорию огородили, рядом установили паспорт объекта. Фото: администрация Краснодара.Территорию огородили, рядом установили паспорт объекта. Фото: администрация Краснодара.

В столице Кубани появится еще одно памятное место – в конце улицы Заводской, что в Пашковском микрорайоне, в скором времени возведут монумент, посвященный жителям Краснодара, оборонявшим город в 1942-м году. Холм, на котором будет реконструирован старый мост, строители уже начали укреплять – армировать, позже будут устанавливать фундамент под постамент.

Стела с торчащей арматурой будет символизировать оборвавшуюся переправу. Фото: администрация Краснодара.

Стела с торчащей арматурой будет символизировать оборвавшуюся переправу. Фото: администрация Краснодара.

Решение о строительстве мемориала было принято на заседании депутатов городской Думы 17 января текущего года. С инициативой об увековечивании памяти происходивших здесь событий обратились к главе города ветераны Великой Отечественной войны.

Рядом со стелой установят смотровую площадку. Фото: администрация Краснодара.

Рядом со стелой установят смотровую площадку. Фото: администрация Краснодара.

- Пашковская переправа – это рубеж нашей воинской доблести. Об этом месте должны знать не только жители Краснодара, но и всей Кубани. Скульпторы создали замечательный проект, работы уже идут, - заявил мэр Евгений Первышов во время рабочего объезда города.

Строительство уже идет. Фото: администрация Краснодара.

Строительство уже идет. Фото: администрация Краснодара.

По его словам, времени на то, чтобы закончить строительство до Дня Победы, предостаточно. Как сообщает пресс-служба администрации, сейчас место огорожено, рядом установлен паспорт будущего объекта.

Завершить работы планируют до 9 Мая. Фото: администрация Краснодара.

Завершить работы планируют до 9 Мая. Фото: администрация Краснодара.

В центре монумента построят наклоненную стелу с торчащей арматурой. По задумке скульпторов, это будет символизировать оборвавшуюся переправу. Стелу установят на возвышенности, рядом сделают смотровую площадку, откуда можно будет попасть на мост.

Место, где будет стоять мемориал. Фото: google карты.

Место, где будет стоять мемориал. Фото: google карты.

К монументу с примыкающей к нему улицы Заводской будет вести бетонная лестница, там же сделают подъемник для маломобильных граждан. Кроме этого, на склоне возвышенности, параллельно пологой лестнице, установят плиты с именами героев, защищавших переправу в сорок втором.

Бойцы смогли сдержать оборону Пашковской переправы. Фото: google карты.

Бойцы смогли сдержать оборону Пашковской переправы. Фото: google карты.

У основания лестницы будет стоять бетонная плита с рассказом о совершенном в этом месте кубанцами подвиге. Рядом с мемориалом, по словам главы Краснодара Евгения Первышова, обустроят пешеходную зону со скамейками, также здесь будет парковка.

Стоит отметить, что эскиз монумента разработал известный скульптор, член Союза художников России Валерий Пчелин.

СПРАВКА «КП»

В августе 1942 года на Пашковской переправе шли ожесточенные бои за Краснодар. Перед воинами стояла непростая задача – продержаться на переправе как можно больше, не пустить на мост врага, так как через него эвакуировали солдат. Батальон, который принял на себя удар фашистов, состоял практически из вчерашних школьников – в этом месте многие из них приняли первый и последний бой. За пару августовских дней третий батальон 1173-го стрелкового полка был практически полностью истреблен немцами. В расположение части вернулись только 18 солдат из 534-х. Защитники Пашковской переправы смогли сдержать натиск врага, позволили советским войскам вывести из города технику.

Сегодня в Краснодаре проживают два участника обороны Пашковской переправы, оба — почетные граждане города: Виталий Михайлович Басий и Сергей Григорьевич Дробязко.

Виталий Михайлович Басий - участник обороны переправы. Фото: администрация Краснодара.

Виталий Михайлович Басий - участник обороны переправы. Фото: администрация Краснодара.

Сергей Григорьевич Дробязко - участник обороны переправы. Фото: "Кубанские новости".

Сергей Григорьевич Дробязко - участник обороны переправы. Фото: "Кубанские новости".

ИСТОЧНИК KP.RU

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