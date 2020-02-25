Из Краснодарского края до Крымского моста можно будет доехать по новой трассе

О том, что из Краснодара к Крымскому мосту нужна новая трасса, говорят с тех самых пор, как запустили транспортный переход.

Движение по Крымскому мосту открыли в мае 2018 года. С этого времени трафик на дорогах Краснодарского края, которые ведут к нему, заметно увеличился. Стало ясно, что существующие трассы уже не справляются с большим потоком машин, да и проезд по ним слишком длинный. Сейчас из Краснодара в сторону Крымского моста можно уехать только по двум направлениям - через Славянск-на-Кубани и через Крымск. Поэтому в Минтрансе и встал вопрос о строительстве новой скоростной магистрали, которая бы соединила столицу Кубани с Крымским мостом.

- Часть магистрали придется построить заново, - пояснили в ФКУ Упрдор «Тамань». - Строительство с нуля выйдет в разы дешевле, чем реконструировать существующие дороги. Для кардинального решения вопроса увеличения пропускной способности дороги ФКУ Упрдор "Тамань" получено заключение государственной экспертизы о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций объекта капитального строительства. И до конца марта планируется заключить государственный контракт на выполнение робот по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» I этап.

Федеральное дорожное агентство уже выпустило распоряжение «О заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь». Застройщиком выступает управление федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Примерно так пройдет дорога, строительство которой запланировано в рамках 1 этапа

И на первом этапе дорожники возведут 68 километров трассы.

- Это будет четырехполосная дорога, по которой можно будет ездить со скоростью 120 километров в час, - говорят специалисты. – На ней запланировано строительство 8 путепроводов, одного моста через реку и 25 мостов через каналы, На трассе необходимо продолжить 93 трубы и сделать три площадки для отдыха автомобилистов. И на всем протяжении пути трасса будет освещаться ночью.

На первый этап строительства дороги запланировано потратить 59 млрд рублей. Сами работы должны стартовать до конца года, а уже заработает полностью новая магистраль в 2024 году.

Первый этап строительства – это участок от хутора Белый в Темрюкском районе, до Славянска-на-Кубани. Ко второму этапу отнесены работы на участке трассы от Славянска-на-Кубани до Краснодара. Всего же новая скоростная трасса протянется на 119 километров, и ее оценивают в 100 млрд рублей.

- Дорога А-289 от Краснодара до хутора Белого в Темрюкском районе - очень важный для края проект, так как это быстрый и удобный транзит к Крымскому мосту, - прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - В настоящий момент дорога в этом направлении не справляется с возросшим трафиком. Существующая трасса (от Славянска-на-Кубани до хутора Белого. - Прим.авт) двухполосная и проходит через несколько населенных пунктов, в том числе через город Темрюк. И новая трасса пройдет в обход как крупных городов, таких как Славянск-на-Кубани, Темрюк, так и небольших населенных пунктов, это позволит устранить неудобства, которые испытывают местные жители, из-за того, что их населенные пункты являются транзитными"

"Новая дорога позволит уйти от пробок, значительно повысит транспортную доступность промышленных, портовых и туристических районов Кубани: Славянска-на-Кубани, Крымска, Анапы, Темрюка и всего Таманского полуострова", - отметил губернатор Краснодарского края.