В Сочи во время шторма в море унесло двух школьников

ЧП произошло вечером 25 февраля. Два сочинских восьмиклассника решили перейти вброд реку Псезуапсе (поселок Лазаревский) в месте, где она впадает в бушующее море. Течение было сильным, двухметровая волна сбила с ног парней, их унесло в открытое море.

На месте ЧП дежурят медики. Фото: пресс-служба ГУ МЧС.

О произошедшем очевидцы сообщили в единую дежурную диспетчерскую службу города.

В соцсетях опубликовали фотографии пропавших школьников. Фото: ЧП Сочи.

- На место ЧП были незамедлительно направлены спасатели. Шторм в 5 баллов не дает возможности вести поиск в открытом море, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС региона.

chp_sochi В Сочи двух детей унесло в море штормовой волной.

Спасатели совместно со следственной группой и правоохранителями ведут поиски на берегу. В общей сложности в поисковой операции задействованы более 30 человек. На месте происшествия дежурит бригада медицинской помощи.

Следственный комитет начал доследственную проверку.

- В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для поиска детей привлечены сотрудники МЧС и полиции. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали "КП" в пресс-службе кубанского СК.