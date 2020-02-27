2020-02-27T11:06:58+03:00
Общество

Поехали! Яндекс.Карты начали показывать движение общественного транспорта в Краснодаре

Следить за автобусами, троллейбусами и трамваями можно в режиме реального времени
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Яндекс. КартыЯндекс. Карты
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Теперь весь общественный транспорт Краснодара можно увидеть в режиме реального времени на Яндекс.Картах. Пассажиры смогут следить за тем, где сейчас находится нужный автобус, троллейбус или трамвай и спланировать маршрут так, чтобы не стоять долго на остановке.

- В приложении специальными иконками отмечены автобусы, троллейбусы и трамваи. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас находится транспорт, а если нажать на иконку остановки — увидеть, через сколько минут он приедет. Информация обновляется каждые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно, - сообщают в пресс-службе Яндекса.

Общественный транспорт Краснодара на Яндекс. Картах.

В приложении также можно строить маршруты к нужным точкам и рассчитывать время прибытия. Сейчас Яндекс показывает движение 38 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Чтобы следить за ними, нужно включить отображение транспорта. Кроме того, следить за транспортом можно и на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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