Последнее похолодание зимы: февраль на Кубани закончится дождем и ветром

В четверг 27 февраля столбики термометров в Краснодаре поднялись до 21 градуса выше ноля. Однако обманываться не стоит, последние дни зимы и начало весны все же будут прохладными. На территории Краснодарского края все еще господствуют ветра, которые сохранятся до конца недели.

- 27 февраля в Краснодарском крае до 22 м/с, на Черноморском побережье в районе Анапа-Геленджик 27 февраля до 28 м/с, 28-29 февраля до 23 м/с, 28-29 февраля дождь, в горах мокрый снег. 28 февраля в Краснодарском крае и Адыгее пройдут сильные осадки, в горах выше 2500 метров лавиноопасно, - сообщают в Гидрометцентре России.

По данным Росгидромета уже в пятницу 28 февраля в Краснодаре температура воздуха днем опустится до +12 градусов и пройдут дожди. Синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся ко 2 марта. Ночью 29 февраля и 1 марта похолодает до +2 градусов, а днем будет не больше +10. По краю 28 февраля пройдут дожди по всей территории края, а в горах с мокрым снегом.

Однако уже первая неделя марта обозначит в регионе теплую весеннюю погоду. Существенное потепление жители края заметят уже с 3 марта. Ожидается до +19.