2020-02-27T17:05:22+03:00
Общество

На Кубани в массовой драке полицейских 23 февраля пострадала девушка-сержант

Инцидент произошел около караоке-клуба в Белореченске
Владислав КЛИМОВ
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В потасовке пострадала сотрудница ППС Белореченского районаВ потасовке пострадала сотрудница ППС Белореченского районаФото: СОЦСЕТИ
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О массовой драке у караоке-клуба на улице Мира в Белореченске полиции сообщили очевидцы. В этот день в заведении было шумно и весело, посетители отмечали День защитника Отечества. Около часа ночи уже 24 февраля праздник продолжился потасовкой уже на улице.

Каково же было удивление прибывшего на место наряда, что почти все участники драки – сотрудники полиции, а у одного из них 23 февраля был еще и день рождения. Выяснилось, что инициатором конфликта выступил именинник – 32-летний инспектор одной из рот ДПС Адыгеи по имени Артур.

Мужчина, отмечавший сразу два праздника, повздорил с женщинами из своей компании – младшим сержантом патрульно-постовой службы Белореченска Индирой (имя изменено) и ее старшей сестрой Сусанной, которая работает в местной райбольнице.

- В ходе ссоры он нанес девушкам телесные повреждения. Установлено, что участниками конфликта также еще два сотрудника той же роты ДПС Адыгеи, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Разнять потасовку с участием полицейских смог только прибывший наряд. Правоохранители составили материалы, теперь они стали поводом для проверки действий всех сотрудников, отметивших 23 февраля массовой дракой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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