«Оставил знаки на стенах»: на Кубани задержали подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в 2016 году

Знаки того, что жива…

Восьмилетняя девочка Света Дудина пропала 20 июня 2016 года. В тот день с самого утра она каталась с папой на комбайне. Просила у родителей об этом давно, вот и исполнилась детская мечта.

- Я проезжала мимо поля, - рассказывала четыре года назад «Комсомолке» мама Таня. – Светочка была счастливой и довольной, махала ручкой. В 11 дня муж закончил работу и отправил дочку домой. Идти всего ничего, пару соседских огородов – и ты в центре нашего маленького поселка. Но в дом Света так и не зашла…

В 15:30 вся округа стояла на ушах. В хуторке собралась полиция с собаками, казаки на лошадях, волонтеры, спасатели. Искали с земли и воздуха несколько суток, но… Безрезультатно. Спустя год мама Светы рассказывала, что в поисках дочки семья не сдается.

Света мечтала покататься с папой на комбайне.

- За все время где только не были, ездили по поселкам, хуторам, спрашивали у людей, оставляли ориентировки. Мы постоянно видим знаки того, что наша девочка жива. Не знаю, как объяснить, но кажется, что она среди нас ходит. Или уже с ума сходим…

Несколько раз люди, видевшие в разных городах края похожу девочку, тревожили родителей. Но информация не подтверждалась.

Знаки того, что мертва…

Спустя без малого четыре года, 27 февраля 2020-го, следователи задержали подозреваемого убийцу.

Долгое время местонахождение девочки было неизвестно, также родные не знали, жива ли она. Однако в конце января 2020-го в одном из соседних населенных пунктов на стенах зданий появились надписи, в которых говорилось о том, где находятся останки девочки. Следователи прибыли по указанному адресу, информация, содержащаяся в надписях, подтвердилась.

Спустя без малого четыре года, 27 февраля 2020-го, следователи задержали подозреваемого убийцу.

Сотрудникам СК удалось установить предполагаемого убийцу, им оказался 63-летни пенсионер из поселка Звезда. С его слов, 20 июня 2016 года Света несколько раз забегала во двор его дома и отвлекала от работы. В какой-то момент он, прогоняя малолетнюю, ударил ее в голову молотком. Ребенок скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник вывез тело на своем авто в соседний населенный пункт, где закопал его в поле. На допросе подозреваемый сознался в том, что надписи на домах оставлял именно он.

- В настоящее время с фигурантом проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый оставлял знаки. Фото: СУ СК РФ.