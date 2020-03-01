Краснодар - Уфа 1 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата России по футболу РПЛ

«Краснодар», продолжающий борьбу за путевку в Лигу Чемпионов, в первом матче весны на домашней арене принимает «Уфу», которая доставила немало проблем командам верхней части турнирной таблицы. «Быки» имеют хороший шанс укрепиться на второй строчке РПЛ, для этого им необходима победа, «Уфа» пока занимает восьмое место, а в случае победы поднимется на шестую строчку и приблизится к лидирующей пятерке.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар – Уфа 1 марта 2020.

Статистика личных встреч Краснодар – Уфа 1 марта 2020

Краснодар» и «Уфа» провели 11 официальных матчей. Перевес за «быками»: 5 побед, 4 ничьи и 2 поражения. Но в этой статистике есть интересная особенность: 4 из 5 побед черно-зеленые одержали на выезде, а оба поражения потерпели на собственном стадионе. В первом круге «Краснодар» добился волевой победы в Уфе со счетом 3:2.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар – Уфа 1 марта 2020

Букмекеры считают «Краснодар» безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,47, на ничью – 4,25, на победу «Уфы» - 7,2.

Прогноз на матч Краснодар – Уфа 1 марта 2020

Прогноз «КП» - победа «Краснодара»

Время начала матча Краснодар – Уфа 1 марта 2020

Матч Краснодар - Уфа 1 марта 2020 года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар – Уфа 1 марта 2020

Прямая видеотрансляция матча Краснодар - Уфа состоится 1 марта, она начнется в 16:15 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Краснодар – Уфа 1 марта 2020

Трансляция матча Краснодар – Уфа 1 марта 2020 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 16:15 по московскому времени, текстовая трансляция на kp.ru