Сочи - Арсенал 1 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Дебютирует ли Кокорин в официальном матче РПЛ? Сможет ли «Сочи» начать восхождение со дна турнирной таблицы? Каким будет дебют Владимира Федотова у руля своей новой команды? Ответы на эти вопросы даст матч 20 тура Сочи – Арсенал, который состоится 1 марта на стадионе «Фишт».

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Сочи - Арсенал 1 марта 2020.

Статистика личных встреч Сочи - Арсенал 1 марта 2020

Сочи - Арсенал. 0:1. Евгений Луценко, Тинькофф РПЛ, 20 тур 01.03.2020.Сочи - Арсенал. 0:1. Евгений Луценко

Сочи - Арсенал. 1:1. Александр Кокорин, Тинькофф РПЛ, 20 тур 01.03.2020.Сочи - Арсенал. 1:1. Александр Кокорин. Первый гол Кокорина в премьер-лиге после выхода из тюрьмы.

Предстоящий матч станет вторым в истории противостояния. Соперники встречались в первом круге в Туле, та игра закончилась со счетом 1:1. Прогнозы букмекеров на матч Сочи - Арсенал 1 марта 2020

Прогнозы букмекеров на матч Сои – Арсенал 1 марта 2020

Букмекеры считают шансы на победу «Сочи» выше, чем соперника. Коэффициент на успех «барсов» - 2,35, на ничью – 3,1, а на победу «Арсенала» - 3,3.

Прогноз на матч Сочи - Арсенал 1 марта 2020

Прогноз «КП» - победа «Сочи»

Время начала матча Сочи - Арсенал 1 марта 2020

Матч Сочи - Арсенал 1 марта 2020 года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Сочи - Арсенал 1 марта 2020

Прямая видеотрансляция матча Сочи - Арсенал состоится 1 марта, она начнется в 19:000 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Сочи - Арсенал 1 марта 2020

Трансляция матча Сочи - Арсенал 1 марта 2020 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 18:45 по московскому времени, текстовая трансляция на kp.ru