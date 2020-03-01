Футболист Ари рассказал об украденных в Краснодаре часах за 65 тысяч евро

В сентябре прошлого года обокрали дом нападающего «Краснодара» Ари. У футболиста была похищена коллекция часов стоимостью 23 миллиона рублей.

Полиции удалось задержать одного из воров и вернуть часть его добычи законному владельцу, однако, по словам футболиста, самые ценные часы найти так и не удалось.

— Полиция задержала одного из четверых. У него при себе было шесть пар часов, половина из них — крайне важные для меня. Одни от Галицкого за 100 матчей в «Краснодаре», другие — от «Локомотива» за чемпионство, третьи — очень дорогие. Но самые ценные, из золота и платины, найти не удалось. Они стояли 65 тысяч евро. А всего унесли больше двадцати пар, и большую часть я вряд ли когда-то увижу, - сказал Ари в интервью порталу Sport24.

Тем не менее, в сентябре футболист от всей души поблагодарил правоохранителей, которые нашли вора после того, как изучили записи с видеокамер. Им оказался ранее судимый краснодарец.

Ари благодарит полицию за помощь.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Краснодарские полицейские вернули известному футболисту коллекцию часов за 23 миллиона рублей

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили марку и номер автомобиля, который принадлежит подозреваемому, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк (подробности)