Обзор матча Краснодар - Уфа 1 марта 2020 – 2:0. Счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» благодаря голу Берга и точному удару Ари с пенальти, назначенному после видеопросмотра, одержал победу над «Уфой» со счетом 2:0, набрал 38 очков и поднялся на вторую строчку в премьер-лиге. Оба мяча были забиты во втором тайме.

Обзор матча Краснодар – Уфа 1 марта 2020

1-0 Маркус Берг '68 Краснодар - Уфа .Гол Маркуса Берга в ворота "Уфы" 1 марта

2-0 Ари '83 Краснодар - Уфа .Ари забил с пенальти в матче Краснодар - Уфа

Состав «Краснодара» на матч против «Уфы» вышел экспериментальным. Команда во время зимней паузы потеряла целый ряд игроков – травмы получили центральные защитники Спайич и Мартынович, полузащитники Фьолусон и Газинский, в лазарете еще с прошлого года находятся Кабелла и Классон.

В старте первого официального матча весны в центре обороны оказались Кайо и Сорокин, дебютировал в главной команде воспитанник академии Черников, а в атаку вышли Фернандеш, Вандерсон и Ари.

В составе «Уфы» с первых минут на поле вышел воспитанник «черно-зеленой» академии Фомин, а также молодое дарование из Узбекистана Урунов.

01.03.2020 Краснодар - Уфа - 2:0. Обзор матча.Обзор матча Краснодар - Уфа 2:0. Видео голов Берга и Ари

В первом тайме экспериментальный центр обороны «Краснодара» сбоев не давал, но и в атаке у «быков» дело совсем не доходило до ударов. «Уфа» владела мячом меньше, но распоряжалась им иначе – при первой возможности били издали. После нескольких неточных выстрелов Кротов классно пробил в ближний угол и заставил Сафонова показать свои лучшие качества. Это был единственный удар в створ на две команды за первые 45 минут.

Во втором тайме «Краснодар» заменил Черникова на Берга, а через 10 минут вместо Уткина вышел Сулейманов.

Именно шведский форвард и стал автором гола на 68-й минуте. Ари блестяще вывел Вандерсона один на один, но Беленов спас ворота, однако на добивании первым оказался Маркус Берг. Это был едва ли не второй удар «Краснодара» в створ. Вадим Евсеев тут же сделал замену – Агаларов вышел вместо Кротова и тут же получил по ногам от Кайо, уже имевшего желтую карточку. Судья Станислав Васильев бразильца пожалел, зато выдал «горчичник» самому Евсееву.

Удвоить счет мог Сулейманов, он дважды бил практически с линии вратарской, но первый удар блокировал защитник, а второй не попал в сетку ворот только благодаря сумасшедшему сейву Беленова.

В концовке тайма в ворота «Уфы» назначили пенальти. Видеоассистенты арбитра увидели игру рукой после углового у Йокича и указали на это судье. Васильев после просмотра без колебаний указал на «точку». Беленов потащил удар Ари, но были нарушены правила и 11-метровый перебили.

Со второй попытки бразилец реализовал этот удар и удвоил счет. Игра была сделана. «Краснодар» набрал 38 очков и укрепился на втором месте в РПЛ.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Краснодар – Уфа 2:0 (0:0). Голы: Берг, 68, Ари, 83.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин (Сулейманов, 57), Черников (Берг, 46), Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон

Уфа: Беленов, Сухов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Агаларов, 69), Алиев, Фомин, Тилль (Терентьев, 79), Урунов, Бизяк (Вомбергар, 76)

Судья: Станислав Васильев (Ижевск)

Предупреждения: Петров, 46, Кайо, 48, Олссон, 58, Вандерсон, 71, Сергеев, 88 - Сухов, 24, Фомин, 67, Йокич, 81, Беленов, 82, Вомбергар, 84.

1 марта. Краснодар. Стадион «Краснодар». 31 966 зрителей.