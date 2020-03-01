Обзор матча Сочи - Арсенал 1 марта 2020 – 1:2. Счет, голы, статистика игроков

Кокорин забил в своем первом матче после выхода из колонии, но не спас «Сочи» от поражения.«Арсенал» вырвал победу на последних секундах матча.

Счет в этой игре был открыт на пятой минуте – Луценко точно пробил головой после подачи с фланга. Во втором тайме Кокорин в одиночку совершил бросок по штрафной соперника и со второй попытки пробил Левашова. Кокорин уже признан лучшим игроком матча, когда Луценко на последних секундах компенсированного времени воспользовался ошибкой Калугина и Джанаева, принеся победу «Арсеналу».

Сочи - Арсенал. 0:1. Евгений Луценко, Тинькофф РПЛ, 20 тур 01.03.2020.Сочи - Арсенал. 0:1. Евгений Луценко

Сочи - Арсенал. 1:1. Александр Кокорин, Тинькофф РПЛ, 20 тур 01.03.2020.Сочи - Арсенал. 1:1. Александр Кокорин. Первый гол Кокорина в премьер-лиге после выхода из тюрьмы.

1-2 Евгений Луценко 90+5' Сочи - Арсенал .Арсенал вырвал победу у Сочи на последних минутах

Обзор матча Сочи – Арсенал 1 марта 2020

Александр Кокорин дебютировал в составе «Сочи» уже в первом официальном матче весны. Для тренера южан Владимира Федотова эта встреча также стала первой у руля команды.

Сочи - Арсенал - 1:2. Обзор матча, Тинькофф РПЛ, 20 тур 01.03.2020.Сочи - Арсенал - 1:2. Обзор матча, голы Кокорина и Луценко

А счет в игре на стадионе «Фишт» открыл уже на пятой минуте форвард «Арсенала» Луценко, который продавил Калугина и головой замкнул передачу, прошедшую из-под Новосельцева. Почти сразу после этого события туляки отдали инициативу сочинцам.

На 16-й минуте Владислав Безбородов достал красную карточку, арбитр за споры удалил Игоря Семшова со скамейки «Арсенала».

«Сочи» продолжал атаковать и имел потрясающий момент. Бурмистров ворвался в штрафную и покатил мяч в сторону Кокорина на пустые ворота, но экс-форвард «Зенита» умудрился с четырех метров пальнуть мимо. Это был один самых ярких моментов тайма, который «Арсенал» все же выиграл. Туляки за 45 минут нанесли всего два удара по воротам «Сочи», первый из которых оказался голевым.

Во втором тайме ход игры существенно не изменился. Пару опасных моментов имел Нобоа, но забил первый мяч за «Сочи» Кокорин, исправив свою оплошность, допущенную в первой половине встречи.

Заика сыграл на край штрафной «Арсенала», где Кокорин ушел от Григалавы и со второй попытки переиграл Левашова у вратарской. Свой гол он отмечал с Евгением Савиным, который за воротами снимал видео для своего блога.

Уже через минуту форвард мог оформить дубль, но вратарь среагировал на этот удар низом. Шанс отличиться был и у Бурмистрова, Левашов спас. А вот Джанаев откровенно скучал во втором тайме.

Уже в компенсированное время вышедший на замену Полоз оказался в штрафной один на один, но очередной подвиг вратаря сохранял ничью для «Арсенала».

Развязка матча оказалась драматичной для сочинцев. Гости откровенно тянули время и спасали ничью, но на последних секундах встречи получили шанс на контратаку. Выпад Кангва не таил в себе опасности, однако Джанаев и Луценко не смогли разобраться, кто из них должен выбить мяч. Этим воспользовался Луценко, который оформил дубль и неожиданно принес победу «Арсеналу».

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Сочи – Арсенал 1:2 (0:1). Голы: Кокорин, 64 - Луценко, 5, 90+.

Статистика игроков

«Сочи»: Джанаев, Заика (Маргасов, 79), Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров (Полоз, 79), Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

«Арсенала»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев (Ломовицкий, 81), Лесовой (Кангва, 87), Чаушич, Костадинов, Луценко.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Предупреждения: Бурмистров, 28, Заика, 51 – Костадинов, 74, Левашов, 90.

1 марта. Сочи. Стадион «Фишт».