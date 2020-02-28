Возвращение большого футбола. Прогноз и ставки на матч 20 тура РПЛ Краснодар - Уфа

Этого дня кубанские болельщики ждали всю зиму. 1 марта «Краснодар» сыграет свой первый официальный матч 2020 года. В рамках 20 тура Российской премьер-лиги «быки» принимают гостей из Уфы. Прогнозы и ставки на матч Краснодар – Уфа давать сложно, ведь игровая пауза была слишком большой.

Пока «Краснодар» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Уфа» в этом сезоне выглядит очень достойно. У нее седьмая строчка и 25 очков в активе.

Прогноз и ставки на матч Краснодар - Уфа 1 марта

Букмекеры считают «Краснодар» безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,47, на ничью – 4,25, на победу « Уфы» - 7,2.

Прогноз «КП» - победа «Краснодара» (кф. 1,47)

История встреч Краснодар – Уфа

Краснодар» и «Уфа» провели 11 официальных матчей. Перевес за «быками»: 5 побед, 4 ничьи и 2 поражения. Но в этой статистике есть интересная особенность: 4 из 5 побед черно-зеленые одержали на выезде, а оба поражения потерпели на собственном стадионе.

В первом круге текущего чемпионата «Уфа» на своем поле в первом тайме вела 2:0, однако в итоге победу со счетом 3:2 одержали краснодарцы. В составе команды из столицы Башкирии выступают два воспитанника «Краснодара» - Артем Голубев и Даниил Фомин.

Матч 20 тура РПЛ Краснодар – Уфа состоится 1 марта на стадионе «Краснодар». Начало в 16:30 по московскому времени.