Конкурс «КП»: Выбери лучшую маму Краснодара

Эти девушки не только красивые и успешные, они еще – прекрасные мамы! Некоторые из них – в декрете. Но успевают и за ребенком присмотреть, и любимым делом заниматься.

А так как успевают все – новый конкурс специально для них! Он называется «Мама жги». И проходит в Краснодаре впервые.

22 участницы борются за звание самой крутой родительницы. И сама акция проходит в несколько этапов по нескольким номинациям. А уже 7 марта в Краснодаре состоится финал конкурса, где каждая из участниц должна представить свою презентацию на любую тематику – спеть, станцевать, на скорость поменять подгузник ребенку и многое другое.

Один из этапов конкурса – голосование на сайте «КП». «Комсомолка» проводит его совместно с PR GROUP ARTEMYEVA.

Голосуйте за участниц. Три девушки, которые наберут больше всего голосов, получат дипломы и подарки от «Комсомольской правды» - подарочные сертификаты во флоат-студию Grand-Float. Флоатинг - релаксация и «обновление» в невесомости, самый эффективный и быстрый метод глубочайшего расслабления и восстановления, недостижимый другими способами. То, что нужно для молодых мам!

А еще победительницы получат подарочные наборы.

Проголосовать за мам можно с 28 февраля по 6 марта ( закончится оно в 24:00).

Результаты конкурса мы подведем вечером, 7 марта, в диско-баре «Бигуди» и наградим победительниц.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ