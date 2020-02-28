Кубанского «шифровальщика», убившего 8-летнюю Свету Дудину, поместили под стражу

Напомним, восьмилетняя девочка Света Дудина из Ленинградского района Кубани пропала 20 июня 2016 года. Она каталась с отцом на комбайне, а когда работа закончилась, он отправил ее домой. Но туда она так и не дошла.

В тот же день в маленький поселочек прибыли полицейские, следователи, волонтеры, казаки, но найти ребенка так и не удалось. И только спустя почти четыре года органы следствия вышли на след преступника, похитившего Свету.

Подозреваемый показал, как расправился с жертвой. Фото: СУ СК РФ по краю.

В январе 2020-го предполагаемый злоумышленник оставил знаки на стенах нескольких домов. Очевидцы сообщили правоохранителям. Следователи расшифровали послания и поняли, что это карта, указывающая на место, где лежат останки девочки. Они прибыли по указанному адресу, информация, содержащаяся в надписях, подтвердилась.

Мужчина оставлял шифры на стенах. Фото: СУ СК РФ по краю.

Сотрудникам СК удалось установить предполагаемого убийцу, им оказался 63-летний пенсионер из поселка Звезда. С его слов, 20 июня 2016 года Света несколько раз забегала во двор его дома и отвлекала от работы. В какой-то момент он, прогоняя малолетнюю, ударил ее в голову молотком. Ребенок скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник вывез тело на своем авто в соседний населенный пункт, где закопал его в поле. На допросе подозреваемый сознался в том, что надписи на домах оставлял именно он.

Арест подозреваемого по делу Светы Дудиной.Видео: СУ СК

- Сегодня, 28 февраля 2020 года, в рамках расследования уголовного дела об убийстве 8-летней девочки, совершенном в 2016 году (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ) по ходатайству следователя в отношении 63-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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