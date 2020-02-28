С Кокориным и чемпионом мира. Прогноз и ставки на матч 20 тура РПЛ Сочи – Арсенал

Программу 20 тура РПЛ закроет один из самых ожидаемых матчей весны. «Сочи» на стадионе «Фишт» примет тульский «Арсенал». Эта игра может стать первой после освобождения из колонии для Александра Кокорина. Еще одно громкое усиление «Сочи» - чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами, но его появление на поле пока под вопросом.

«Сочи» весной предстоит решить серьезную задачу – подняться с последнего места в таблице и избежать вылета. Сейчас у команды Владимира Федотова, для которого предстоящая игра также станет первой официальной у руля «барсов», 15 очков и всего три победы после 18 матчей.

А тульский «Арсенал» в этом году создает трудности любому сопернику. «Оружейники» идут на шестом месте и имеют в активе 25 очков.

Прогноз и ставки на матч Сочи - Арсенал 1 марта

Букмекеры считают шансы на победу «Сочи» выше, чем соперника. Коэффициент на успех «барсов» - 2,35, на ничью – 3,1, а на победу «Арсенала» - 3,3.

Прогноз «КП» - победа «Сочи» (кф. 2,35)

История встреч Сочи – Арсенал

Предстоящий матч станет вторым в истории противостояния. Соперники встречались в первом круге в Туле, та игра закончилась со счетом 1:1.

Матч 20 тура РПЛ Сочи – Арсенал состоится 1 марта на стадионе «Фишт». Начало в 19:00 по московскому времени.