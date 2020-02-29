В Сочи ищут родственников погибших в годы войны узников концлагерей
Поиском документов пропавших в годы войны узников фашистских концлагерей уже не первый год занимаются курсанты Сухумского общевойскового командного училища Абхазии. Они запрашивают данные в Германии, Польше, чтобы передать документы потомкам тех, кто погиб мученической смертью в годы Великой Отечественной войны.
- Этим проектом в училище мы занимаемся четыре года. За это время было найдено более 120-ти документов. В некоторых архивах говорится о жителях Сочи. Мы передали собранные бумаги властям курорта. С ним мы и начинали свою поисковую работу четыре года назад, - сказал начальник училища Алхас Жиба.
В документа - имена 170 сочинцев, которые во время войны пропали без вести в нацистских концлагерях. И разыскать семьи всех этих людей - задача не из лёгких.
Документы, которые передали в Сочи. Фото: Горсобрание Сочи
- После того, как близкие найдутся, им передадут персональные карточки узников концентрационных лагерей, - пояснил сайту "КП"-Кубань" координатор проекта "Возвращение имени", помощник председателя комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента народного собрания Республики Абхазия Леон Минджия. - В них содержится подробная персональная информация о погибшем - дата и место рождения, количество детей и место захоронения. Ко многим карточкам прикреплены фотографии. Все фамилии уже занесены в базу данных.
ВАЖНО
Потомков этих сочинцев сейчас ищут
Друговелко Борис, 1913 год.
Королев Свет Филиппович 01.11.1925.
Калайган Вартан, 1918 год.
Козлавка Ванда 25.04.1923г.
Большаков Александр Васильевич 06.12.1903
Бочманов Петр Федорович, 1912
Букия Владимир Филиппович, 1918
Карташев Алексей Васильевич, 1912
Сорсоматян Вартик Калисович 20.01.1900
Саркесян Педрос Павлович,1896
Спесивцев Иван 01.01.1919
Петров Семен 10.09.1916
Бочарников Алексей Петрович 08.03.1917
Соколовский Николай, 1914
Казаков Дмитрий Алекс, 1920
Волковинский Иван 20.08.1918
Артемов Владимир 25.08.1915
Охрамович Семен Петрович 05.05.1909
Махоткин Григорий Васильевич 16.05.1914
Шауля Мишан, 1887 г.
Озерцов Егор Никитович 09.05.1909
Дадиани Алексей Виссаринович, 1912
Алавидзе Кирилл, 1891
Артемов Владимир 25.08.1915 г.
Головка Федор, 1905
Флера Семен, 1905
Надточаев Сергей 27.09.1917 г.
Кирилов Владимир 27.07.1912 г.
Мелешко Алекс. 25.10.1926
Хара Михал 24.10.1930
Павлов Иван, 1906 г.
Безруков Ш., 1918
Крец Александр Андр., 1906
Колбин Анатолий Иосифович 09.04.1918
Малай Иосиф Бельянович, 1907
Билявский Леонтий Александрович, 910
Джикия Александр Павлович, 1913
Лиховецкий Павел Ильич 29.07.1904
Котенев Семен Илларионович 13.07.1898
Ермолов Николай Семенович 06.06.1922
Бодаев Алексей Александрович, 1911
Мануилова Анна Ивановна 27.07.1922
Воронов Константин Николаевич 11.06.1922
Мирошниченко Иван Матвеевич 13.07.1910
Минобудинов Иван Сергеевич 07.11.1917
Ерофеев Павел Михайлович 10.09.1905
Григорьян Григорий Седракович 15.05.1919
Савулян Георг Степанович 15.07.1915 г.
Сухоношвили Борис Ибрагимович 27.07.1921
Друговейко Борис Григорьевич 22.07.1913
Евтушенко Александр Захарович,1910
Котов Алексей Романович 15.08.1910
Иванов Андрей Иванович 17.10.1909
Чувадзян Карапет Карапетович, 1904
Малхасян Армиляк Григорьевич, 1893
Горячев Евгений Николаевич 16.09.1905
Арутюнян Бедрас Садукович, 1892
Вартаванян Мирон, 1891
Карханин Григорий Петрович, 1905
Проидзе Семен Георгиевич, 1892
Канецян Миран Мелконович,1903
Малхасян Грачик Минасович 16.10.1921
Панкеев Георгий Иванович, 1900
Сница Иван Михайлович, 1898
Болонкин Петр Парфенович 29.06.1920
Никогосян Аршавич 15.05.1907
Колбасин Дмитрий 26.10.1906
Ерохин Лукьян Григорьевич, 03.1913
Украинский Николай 06.07.1907
Мегмедов Владимир Христофорович 28.07.1916
Малхасян Дикран Абкарович, 1921
Доленян Эрвант, 1897
Туренко Сергей Георгиевич 20.06.1912
Трофименко Григорий Андреевич 29.10.1905
Пискун Иван 27.04.1906
Соколов Иван Сергеевич, 1914
Сидоренко Виктор, 1922
Гаврушин Дмитрий, 1906
Мезенцев Николай Николаевич, 07.1918
Авжиян Мампре Оганесович, 1901
Бурей Филипп Никифорович 20.11.1915
Бударин Павел Федорович 22.07.1914
Радзинский Генри Викторович 13.06.1919
Панкеев Григорий Иванович, 1900
Сергеев Андрей Иванович,1914
Сердюков Григорий Михайлович 26.08.1926
Серяков Федор Федорович 16.10.1908
Чубадзян Карапет Карапетович,1904
Яковлев Владимир Кондратович 15.11.1915
Сафронов Алексей Васильевич 17.03.1901
Сашников Василий Кузьмич, 24.01.1909
Селецкий Семен Филиппович,1911
Кижаев Георгий Никифорович 06.01.1917
Коротин Иван Васильевич 25.08.1924
Крещановский Всеволод Иванович 24.02.1914
Пономарев Иван Сергеевич 10.03.1915
Попасян Александр Аппелович 20.05.1918
Малюгин Николай Алексеевич 27.06.1908
Маринченко Николай Николаевич 10.02.1919
Дарпинов Иван Ерванович,1901
Даржания Григорий Тимурович,1899
Гагара Юрий Игнатович 12.10.1915
Галиченко Даниил Степанович,1900
Гвоздевский Адам Карлович 19.03.1922
Волыньков Александр Андреевич 15.01.1919
Вазава Бакрад Нестерович,1901
Варда Инвия 22.05.1917
Шевченко Петр Иванович 28.07.1905 Сочи
Евтушенко Александр Захарович,1910
Халабурда Владимир Николаевич 23.07.1922
Живаев Петр Федорович 15.12.1912
Кулаков Михаил Степанович 14.09.1913
Купрашвили Арсен Парменович 27.06.1912
Скипурашвили Самсон Васильевич 15.10.1919
Пос. Лазаревский
Цитенко Захар Иванович 08.02.1914
Сафонов Александр Филиппович,1913
Корниенко Иосиф Михайлович 02.11.1902
Пономарев Семен Ефимович 25.05.1902
Майданяк Владимир Семенович 27.05.1911
Шкоротовский Николай Савельевич 09.05.1900
Демидов Александр Алексеевич 18.01.1909
Адлер
Пашнев Николай Иванович 27.04.1906
Бабчинский Алексей Сергеевич 21.01.1921
Шпикуляк Василий Ефимович 20.12.1912
Такмазян Сажвал 10.01.1912
Герман Иван Гавриилович 11.08.1919
Кикасов Ахли Карбаша,1898
Кулян Ишхан Саркисович,1923
Бублик Василий Семенович 27.12.1912
Шамурян Мкртыч Анисович,1919
Старовойтов Николай 20.05.1920
Нагулян Амбарзали Карапетович 25.09.1907
Суханов Павел 18.06.1911
Александров Иван Ильич 16.07.1921
Крец Константин Андреевич 12.12.1901
Фаласиди Константин Спиридонович 30.03.1910
Шейгородский Александр Сергеевич 07.01.1916
Хоста:
Заржевский Алексей Трофимович 16.07.1913
Вербицкий Александр Васильевич 08.06.1922
Стешенко Иван Артемович 24.12.1912
Карандас Аким Терентьевич 05.07.1918
Цитенко Захар Иванович 08.02.1914 г.р. Лазаревское 94352
Сафонов Александр Филиппович 1913 г.р. Лазаревское 41491
Корниенко Иосиф Михайлович 02.11.1902 г.р. Лазаревское 26353
Пономарев Семён Ефимович 25.05.1902 г.р. Лазаревское 6379
Майданяк Владимир Семёнович 27.05.1911 Краснодарский край, сельсовет Лазаревское, Волковка , Лазаревский р-н 15597
Шкоротовский Николай Савельевич 09.05.1900 г.р. Лазаревское 46023
Демидов Александр Алексеевич 18.01.1909 г.р. Лазаревское 4781
Пос.Кудепста:
Кучанский Василий Никитич,1892 Абхазия, Кудепста
Гальчук Гавриил Иванович 02.03.1904 Кудепста
c. Аибга: Лабанов Гавриил
с. Черешня: Тосляк Ованес Богдасарович
с. Молдовка:
Коба Иван Михаилович
Герман Гавриил Петрович
Кокевич Василий Трофилович
Зангелидис Василий Николаевич (Лесной)
Зангелидис Ксения (Богатурова)-жена
с. Медовеевка: Пушкарь Григорий Ульянович
Красная поляна: Воробьев Виктор Акимович, Байдаков Виктор Кириллович
с. Кепша: Кошеперкин Николай__.__.1899
с.Казачий брод: Орехов Андрей Григорьевич
а. Наджиго: Шхалахов Рашид Казбекович12.12.1919
с.Ордынка: Каребин Ермил Иванович__.__.1912
с. Разбитый котел: Бицадзе Григорий Самсонович08.03.1917
Пос. Якорная щель: Нагулян Амбарцум Карапетович25.08.1907
с.Волковка: Храпыкин Дмитрий Константинович, 1908, Колодзинский Алексей Николаевич, 1916
С.Марьино: Гролов Иван Федорович, 02.05.1902, Чернобай Василий Михайлович 20.05.1920
с.Отрадное: Гордиенко Анисим Никитич,1912, Картаношка Дмитрий Иванович, 11.11.1911, Моренко Иван Павлович, 25.09.1922
с. Раздольное: Ильницкий Алексей
ИСТОЧНИК KP.RU