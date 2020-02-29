В Сочи ищут родственников погибших в годы войны узников концлагерей

Поиском документов пропавших в годы войны узников фашистских концлагерей уже не первый год занимаются курсанты Сухумского общевойскового командного училища Абхазии. Они запрашивают данные в Германии, Польше, чтобы передать документы потомкам тех, кто погиб мученической смертью в годы Великой Отечественной войны.

- Этим проектом в училище мы занимаемся четыре года. За это время было найдено более 120-ти документов. В некоторых архивах говорится о жителях Сочи. Мы передали собранные бумаги властям курорта. С ним мы и начинали свою поисковую работу четыре года назад, - сказал начальник училища Алхас Жиба.

В документа - имена 170 сочинцев, которые во время войны пропали без вести в нацистских концлагерях. И разыскать семьи всех этих людей - задача не из лёгких.

Документы, которые передали в Сочи. Фото: Горсобрание Сочи

- После того, как близкие найдутся, им передадут персональные карточки узников концентрационных лагерей, - пояснил сайту "КП"-Кубань" координатор проекта "Возвращение имени", помощник председателя комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента народного собрания Республики Абхазия Леон Минджия. - В них содержится подробная персональная информация о погибшем - дата и место рождения, количество детей и место захоронения. Ко многим карточкам прикреплены фотографии. Все фамилии уже занесены в базу данных.

ВАЖНО

Потомков этих сочинцев сейчас ищут

Друговелко Борис, 1913 год.

Королев Свет Филиппович 01.11.1925.

Калайган Вартан, 1918 год.

Козлавка Ванда 25.04.1923г.

Большаков Александр Васильевич 06.12.1903

Бочманов Петр Федорович, 1912

Букия Владимир Филиппович, 1918

Карташев Алексей Васильевич, 1912

Сорсоматян Вартик Калисович 20.01.1900

Саркесян Педрос Павлович,1896

Спесивцев Иван 01.01.1919

Петров Семен 10.09.1916

Бочарников Алексей Петрович 08.03.1917

Соколовский Николай, 1914

Казаков Дмитрий Алекс, 1920

Волковинский Иван 20.08.1918

Артемов Владимир 25.08.1915

Охрамович Семен Петрович 05.05.1909

Махоткин Григорий Васильевич 16.05.1914

Шауля Мишан, 1887 г.

Озерцов Егор Никитович 09.05.1909

Дадиани Алексей Виссаринович, 1912

Алавидзе Кирилл, 1891

Артемов Владимир 25.08.1915 г.

Головка Федор, 1905

Флера Семен, 1905

Надточаев Сергей 27.09.1917 г.

Кирилов Владимир 27.07.1912 г.

Мелешко Алекс. 25.10.1926

Хара Михал 24.10.1930

Павлов Иван, 1906 г.

Безруков Ш., 1918

Крец Александр Андр., 1906

Колбин Анатолий Иосифович 09.04.1918

Малай Иосиф Бельянович, 1907

Билявский Леонтий Александрович, 910

Джикия Александр Павлович, 1913

Лиховецкий Павел Ильич 29.07.1904

Котенев Семен Илларионович 13.07.1898

Ермолов Николай Семенович 06.06.1922

Бодаев Алексей Александрович, 1911

Мануилова Анна Ивановна 27.07.1922

Воронов Константин Николаевич 11.06.1922

Мирошниченко Иван Матвеевич 13.07.1910

Минобудинов Иван Сергеевич 07.11.1917

Ерофеев Павел Михайлович 10.09.1905

Григорьян Григорий Седракович 15.05.1919

Савулян Георг Степанович 15.07.1915 г.

Сухоношвили Борис Ибрагимович 27.07.1921

Друговейко Борис Григорьевич 22.07.1913

Евтушенко Александр Захарович,1910

Котов Алексей Романович 15.08.1910

Иванов Андрей Иванович 17.10.1909

Чувадзян Карапет Карапетович, 1904

Малхасян Армиляк Григорьевич, 1893

Горячев Евгений Николаевич 16.09.1905

Арутюнян Бедрас Садукович, 1892

Вартаванян Мирон, 1891

Карханин Григорий Петрович, 1905

Проидзе Семен Георгиевич, 1892

Канецян Миран Мелконович,1903

Малхасян Грачик Минасович 16.10.1921

Панкеев Георгий Иванович, 1900

Сница Иван Михайлович, 1898

Болонкин Петр Парфенович 29.06.1920

Никогосян Аршавич 15.05.1907

Колбасин Дмитрий 26.10.1906

Ерохин Лукьян Григорьевич, 03.1913

Украинский Николай 06.07.1907

Мегмедов Владимир Христофорович 28.07.1916

Малхасян Дикран Абкарович, 1921

Доленян Эрвант, 1897

Туренко Сергей Георгиевич 20.06.1912

Трофименко Григорий Андреевич 29.10.1905

Пискун Иван 27.04.1906

Соколов Иван Сергеевич, 1914

Сидоренко Виктор, 1922

Гаврушин Дмитрий, 1906

Мезенцев Николай Николаевич, 07.1918

Авжиян Мампре Оганесович, 1901

Бурей Филипп Никифорович 20.11.1915

Бударин Павел Федорович 22.07.1914

Радзинский Генри Викторович 13.06.1919

Панкеев Григорий Иванович, 1900

Сергеев Андрей Иванович,1914

Сердюков Григорий Михайлович 26.08.1926

Серяков Федор Федорович 16.10.1908

Чубадзян Карапет Карапетович,1904

Яковлев Владимир Кондратович 15.11.1915

Сафронов Алексей Васильевич 17.03.1901

Сашников Василий Кузьмич, 24.01.1909

Селецкий Семен Филиппович,1911

Кижаев Георгий Никифорович 06.01.1917

Коротин Иван Васильевич 25.08.1924

Крещановский Всеволод Иванович 24.02.1914

Пономарев Иван Сергеевич 10.03.1915

Попасян Александр Аппелович 20.05.1918

Малюгин Николай Алексеевич 27.06.1908

Маринченко Николай Николаевич 10.02.1919

Дарпинов Иван Ерванович,1901

Даржания Григорий Тимурович,1899

Гагара Юрий Игнатович 12.10.1915

Галиченко Даниил Степанович,1900

Гвоздевский Адам Карлович 19.03.1922

Волыньков Александр Андреевич 15.01.1919

Вазава Бакрад Нестерович,1901

Варда Инвия 22.05.1917

Шевченко Петр Иванович 28.07.1905 Сочи

Евтушенко Александр Захарович,1910

Халабурда Владимир Николаевич 23.07.1922

Живаев Петр Федорович 15.12.1912

Кулаков Михаил Степанович 14.09.1913

Купрашвили Арсен Парменович 27.06.1912

Скипурашвили Самсон Васильевич 15.10.1919

Пос. Лазаревский

Цитенко Захар Иванович 08.02.1914

Сафонов Александр Филиппович,1913

Корниенко Иосиф Михайлович 02.11.1902

Пономарев Семен Ефимович 25.05.1902

Майданяк Владимир Семенович 27.05.1911

Шкоротовский Николай Савельевич 09.05.1900

Демидов Александр Алексеевич 18.01.1909

Адлер

Пашнев Николай Иванович 27.04.1906

Бабчинский Алексей Сергеевич 21.01.1921

Шпикуляк Василий Ефимович 20.12.1912

Такмазян Сажвал 10.01.1912

Герман Иван Гавриилович 11.08.1919

Кикасов Ахли Карбаша,1898

Кулян Ишхан Саркисович,1923

Бублик Василий Семенович 27.12.1912

Шамурян Мкртыч Анисович,1919

Старовойтов Николай 20.05.1920

Нагулян Амбарзали Карапетович 25.09.1907

Суханов Павел 18.06.1911

Александров Иван Ильич 16.07.1921

Крец Константин Андреевич 12.12.1901

Фаласиди Константин Спиридонович 30.03.1910

Шейгородский Александр Сергеевич 07.01.1916

Хоста:

Заржевский Алексей Трофимович 16.07.1913

Вербицкий Александр Васильевич 08.06.1922

Стешенко Иван Артемович 24.12.1912

Карандас Аким Терентьевич 05.07.1918

Цитенко Захар Иванович 08.02.1914 г.р. Лазаревское 94352

Сафонов Александр Филиппович 1913 г.р. Лазаревское 41491

Корниенко Иосиф Михайлович 02.11.1902 г.р. Лазаревское 26353

Пономарев Семён Ефимович 25.05.1902 г.р. Лазаревское 6379

Майданяк Владимир Семёнович 27.05.1911 Краснодарский край, сельсовет Лазаревское, Волковка , Лазаревский р-н 15597

Шкоротовский Николай Савельевич 09.05.1900 г.р. Лазаревское 46023

Демидов Александр Алексеевич 18.01.1909 г.р. Лазаревское 4781

Пос.Кудепста:

Кучанский Василий Никитич,1892 Абхазия, Кудепста

Гальчук Гавриил Иванович 02.03.1904 Кудепста

c. Аибга: Лабанов Гавриил

с. Черешня: Тосляк Ованес Богдасарович

с. Молдовка:

Коба Иван Михаилович

Герман Гавриил Петрович

Кокевич Василий Трофилович

Зангелидис Василий Николаевич (Лесной)

Зангелидис Ксения (Богатурова)-жена

с. Медовеевка: Пушкарь Григорий Ульянович

Красная поляна: Воробьев Виктор Акимович, Байдаков Виктор Кириллович

с. Кепша: Кошеперкин Николай__.__.1899

с.Казачий брод: Орехов Андрей Григорьевич

а. Наджиго: Шхалахов Рашид Казбекович12.12.1919

с.Ордынка: Каребин Ермил Иванович__.__.1912

с. Разбитый котел: Бицадзе Григорий Самсонович08.03.1917

Пос. Якорная щель: Нагулян Амбарцум Карапетович25.08.1907

с.Волковка: Храпыкин Дмитрий Константинович, 1908, Колодзинский Алексей Николаевич, 1916

С.Марьино: Гролов Иван Федорович, 02.05.1902, Чернобай Василий Михайлович 20.05.1920

с.Отрадное: Гордиенко Анисим Никитич,1912, Картаношка Дмитрий Иванович, 11.11.1911, Моренко Иван Павлович, 25.09.1922

с. Раздольное: Ильницкий Алексей