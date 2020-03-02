«Горячее сердце»: Четверо кубанцев получат медали за спасение жизней

Лауреатами всероссийской инициативы «Горячее сердце» стали четверо жителей Краснодарского края. Ребята совершили героические и бескорыстные поступки. Их имена внесли в почетную книгу.

Юных героев наградят в нескольких номинациях: "урок человечности и неравнодушия", "подрастающий храбрый мужчина", "с честью выдержал испытание".

- Двое школьников из села Белая Глина Максим Батуро и Виктор Карпенко в конце мая прошлого года спасли ребенка из реки. Малыш повредил руку и застрял в арматуре, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства образования региона.

Отважные хлопцы вытащили ребенка на берег. На суше оказали первую помощь. Школьникам удалось самостоятельно остановить кровотечение. Затем они нашли родных и вместе с ними доставили ребенка в больницу.

Фото: minobr.krasnodar.ru

Еще одним школьником, пополнившим почетную книгу, стал 13-летний Денис Даниленко из поселка Мысхако. Он отличился в июле 2019 года. Неподалеку от населенного пункта мальчик нашел в земле боеприпас времен Великой Отечественной войны. О местонахождении снаряда школьник сообщил специалистам. Действия юного героя обеспечили безопасность многих жителей поселка.

Фото: minobr.krasnodar.ru

Также отличился 20-летний курсант четвертого курса Краснодарского высшего военного училища имени С.М. Штеменко Богдан Калита. В августе прошлого года он помог мужчине, которые истекал кровью после драки. А после этого помог полицейским поймать дебошира, сообщили "Комсомолке" в краевом министерстве образования.

Всех ребят наградят в Москве. Церемония пройдет в Музее Победы.

По данным минобра региона, всего лауреатами ежегодной всероссийской общественно-государственной инициативы в 2020 году стали 185 человек.