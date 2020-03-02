2020-03-02T12:34:58+03:00
Общество

«Горячее сердце»: Четверо кубанцев получат медали за спасение жизней

Награды вручат в Москве
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
ото: minobr.krasnodar.ruото: minobr.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Лауреатами всероссийской инициативы «Горячее сердце» стали четверо жителей Краснодарского края. Ребята совершили героические и бескорыстные поступки. Их имена внесли в почетную книгу.

Юных героев наградят в нескольких номинациях: "урок человечности и неравнодушия", "подрастающий храбрый мужчина", "с честью выдержал испытание".

- Двое школьников из села Белая Глина Максим Батуро и Виктор Карпенко в конце мая прошлого года спасли ребенка из реки. Малыш повредил руку и застрял в арматуре, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства образования региона.

Отважные хлопцы вытащили ребенка на берег. На суше оказали первую помощь. Школьникам удалось самостоятельно остановить кровотечение. Затем они нашли родных и вместе с ними доставили ребенка в больницу.

Фото: minobr.krasnodar.ru

Фото: minobr.krasnodar.ru

Еще одним школьником, пополнившим почетную книгу, стал 13-летний Денис Даниленко из поселка Мысхако. Он отличился в июле 2019 года. Неподалеку от населенного пункта мальчик нашел в земле боеприпас времен Великой Отечественной войны. О местонахождении снаряда школьник сообщил специалистам. Действия юного героя обеспечили безопасность многих жителей поселка.

Фото: minobr.krasnodar.ru

Фото: minobr.krasnodar.ru

Также отличился 20-летний курсант четвертого курса Краснодарского высшего военного училища имени С.М. Штеменко Богдан Калита. В августе прошлого года он помог мужчине, которые истекал кровью после драки. А после этого помог полицейским поймать дебошира, сообщили "Комсомолке" в краевом министерстве образования.

Всех ребят наградят в Москве. Церемония пройдет в Музее Победы.

По данным минобра региона, всего лауреатами ежегодной всероссийской общественно-государственной инициативы в 2020 году стали 185 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Конференция, посвященная новым подходам к преподаванию истории и обществознания, открылась в «Просвещении»
20 февраля в Группе компаний «Просвещение» начала работу Всероссийская научно-практическая конференция «Современное школьное историческое и обществоведческое образование: состояние и перспективы развития»
«Никто на коленях передо мной не стоял!»: Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет
Педагог с 11-летним стажем Николай Углев утверждает, что его оболгали, а потом вынудили написать заявление "по собственному желанию" [эксклюзив kp.ru]
Вордскиллс Россия и Международный банк реконструкции и развития договорились о сотрудничестве в сфере профобразования
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили меморандум о взаимопонимании
Новости 24
На Кубани начальник отдела полиции получил травму головы, споткнувшись о бордюр
Поликлинику в микрорайоне Гидростроителей Краснодара достроят в 2021 году
На Кубани проверят качество ремонта крыш социальных объектов
В «Орлёнке» покажут доброе кино
В Краснодаре молодая пара прятала наркотики в тайниках
Для Краснодара закупят 21 новый троллейбус
В Берлине представили фильм с музыкой сочинского симфонического оркестра
В Сочи стартовала навигация лайнера "Князь Владимир"
В Краснодаре ищут участников дорожной драки на Ростовском шоссе
Обследовали почти 2 тысячи квадратных километров: спасатели в Сочи не теряют надежды
Жительница Сочи "купила" квартиру на 5 этаже в двухэтажном доме
В Туапсинском районе при пожаре в дачном доме погиб мужчина
Член СПЧ в Сочи рассказал о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию
В Атамани открыли парковый сезон
В Краснодаре прошла общегородская зарядка
Женщин Кубани приглашают в больницы региона на «Неделю женского здоровья»
Погода на Кубани 2 марта: солнечно и почти без осадков
Семьям Кубани рассказали о нововведениях в выплате регионального материнского капитала
Водителей Краснодара будут штрафовать за неоплаченную парковку
Кокорин попал в стартовый состав «Сочи» на матч с «Арсеналом»
В Краснодаре под колесами пассажирского поезда погибла девушка в наушниках
В Сочи не прекращаются поиски подростков, пропавших в море
В Краснодарском крае будут искать инвесторов для курортных долгостроев
В Краснодаре на неделю закроют часть Садового моста
Павел Ливинский обсудил c потребителями села Хлебороб Краснодарского края реконструкцию местной сетевой инфраструктуры
Около стадиона «Краснодар» открыли дополнительную парковку для болельщиков
«Воспитателем года-2020» на Кубани стала педагог из Тимашевского района
В Сочи за сбор краснокнижных растений браконьерам грозит штраф 1,2 млн рублей
Вице-президент «Локомотива-Кубани» объяснил причины поражения от «Нижнего Новгорода»