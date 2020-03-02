В горах Сочи мужчина погиб во время катания вне трассы

Инцидент произошел на Красной Поляне в феврале. 53-летний житель Темрюка приехал в Сочи отдыхать с женой. В свой последний паудер-день райдер взрывал пухляк, как говорят сноубордисты и лыжники на курорте «Роза Хутор». Но внетрассовое катание закончилось для него трагически. В районе трассы Обер Хутор мужчина провалился в снег и задохнулся.

Фото: район трассы Обер ХуторФото: Юлия БАРАНОВА

Данный факт "КП"- Кубань" подтвердили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

- Действительно, 4 февраля за пределами трасс курорта произошел несчастный случай, в результате которого погиб 53-летний житель Краснодарского края. По данному факту Следственным комитетом проводится проверка, - прокомментировала представитель пресс-службы.

В пресс-службе особо подчеркнули, что, катаясь за пределами маркированных трасс, гости нарушают правила курорта «Роза Хутор».

- Всех отдыхающих информируют, что территория за пределами горнолыжных трасс и участки между ними не снабжены защитными сооружениями, не имеют разметки и не патрулируются. Горнолыжники и сноубордисты, катающиеся в подобных зонах, несут полную ответственность за безопасность своей жизни и здоровья, а также третьих лиц, в отношении которых они могут создать угрозу, в том числе схода лавин, - заключила представитель пресс-службы.