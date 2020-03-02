2020-03-02T18:07:46+03:00
Общество

Интимные фото 15-летней девочки извращенец отправил на телефон ее учителю

Снимки в стиле ню теперь изучают в полиции
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Откровенные снимки ученицы прислали ее классному руководителю прямо на уроке.Откровенные снимки ученицы прислали ее классному руководителю прямо на уроке.
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О том, что неизвестный распространил в соцсетях интимные фото 15-летней школьницы, кубанским правоохранителям стало известно из заявления педагога. Учительница одной из школ в станице Павловской обратилась в полицию, когда ей на телефон пришли странные сообщения с незнакомого номера.

По словам женщины, во время урока географии у нее завибрировал мобильник. Открыв уведомление, классный руководитель ужаснулась - на экране были снимки одной из ее учениц. Правда, сами фото явно не должны были выйти за пределы спальни.

- Неизвестный отправил по Whats App классному руководителю фотографии эротического содержания ученицы 8 класса, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

После произошедшего руководство учебного заведения стало разбираться, кто автор этих снимков. Как выяснилось, интимные фото школьницы сделала ее родная сестра. Девочкам нечем было заняться дома. И они не придумали ничего лучше, как устроить фотосессию в стиле «ню». Девочка снимала разные части тела своей сестры прямо на камеру мобильного. Но вскоре телефон 15-летней школьницы, похоже, украли. Извращенец получил доступ к архивам со снимками и переслал учительнице, чей телефон был «забит» в памяти.

Фото школьнице помогала делать сестра.

Фото школьнице помогала делать сестра.

Сомнительное развлечение закончилось разбирательствами в полиции. Сейчас владельца того самого телефонного номера, с которого классный руководитель получила фото ню, ищут. Ведь за такую шутку ему придется ответить перед законом. Не исключено, что сразу по двум статьям - 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». И если по первой статье злоумышленник мог отделаться крупным штрафом, то по второй ему грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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