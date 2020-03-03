2020-03-03T09:22:21+03:00
Общество

«Не хочу к маме»: на Кубани 8-летний мальчик отказался уезжать из реабилитационного центра домой

Два месяца ребенок провел в соцучреждении и хотел остаться там навсегда
Варвара ДЫМ
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Ребенок не хотел возвращаться домойРебенок не хотел возвращаться домой
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Восьмилетнего Алана Боева (имя изменено) вместе с двумя младшими братьями отправили в реабилитационный центр тогда, когда мать мальчиков уехала в роддом. Она ждала девочку.

- Женщину увезли в больницу, а дети остались без законных представителей, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в управлении соцзащиты Лабинского района. – Поэтому на то время, пока их мамы не было дома, ребят и поместили в центр. Папа мальчиков живет с их мамой в гражданском браке и не является законным опекуном детей.

Но прожив в реабилитационном центре два месяца (после родов их мать не сразу выписали из больницы, женщина еще оставалась на лечении), Алан не захотел возвращаться домой.

- Не хочу домой из-за родителей, - заявил он сотрудникам учреждения.

Но мать мальчика заверила органы соцзащиты и опеки, что она в состоянии присмотреть за своими детьми и прокормить их. Специалисты съездили к ней домой, условия для проживания мальчишек оказались подходящими.

- Ребят вернули в семью, сейчас уже они дома, - пояснили в соцзащите Лабинского района. – Хотя сама семья перебралась к нам несколько лет назад из Курганинского района, поселилась в поселке Новолабинский.

В реабилитационном центре Алан с младшими братьями был с января по март 2019 года. А в конце января 2020 года Алан вдруг заболел. Из школы его с высокой температурой увезли в больницу. И когда органы соцзащиты пришли к маме мальчика, женщина была пьяна.

- 5 февраля семью поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона. – Ребенка уже выписали из больницы, сейчас Боевы находятся на контроле у нас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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