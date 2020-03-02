«Вымогали взятки»: На Кубани задержали семь полицейских во главе с командиром взвода ДПС

В Успенском районе 2 марта оперативники задержали несколько сотрудников правоохранительных органов. В отношении них возбудили уголовное дело. По следствию полицейские проходят как «преступное сообщество». Они подозреваются в «получении взятки в особо крупном размере».

- Уголовное дело возбуждено в отношении начальника взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Сергея Бочкарева, подчиненных инспекторов Максима Максимова, Дмитрия Плехова, Сиртакия Тосунова, Евгения Акимова, начальника ОЭБиПК отдела МВД РФ по Успенскому району Михаила Баканова, а также бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам отделения № 6 (дислокация город Армавир) ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по региону Романа Гриненко и иных лиц, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГСУ СКР по СКФО.

Фото: ГСУ СКР по СКФО

Также в ведомстве добавили, что полицейские вымогали взятки на стационарном посту ДПС «Успенский» четыре года, с 2016 по 2020 год. Инспекторы брали деньги за непривлечение к ответственности водителей за правонарушения, а также за беспрепятственный проезд через пост большегрузов, которые незаконно перевозили товары, в частности, спиртосодержащую продукцию.

В домах, квартирах и служебных помещениях всех подозреваемых прошли обыски. По официальным данным, оперативники проверили 49 точек. Также обыскивали и других сотрудников взвода, всех проверяли на причастность к незаконной деятельности преступного сообщества.

Сейчас ведутся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Следствие планирует направить в суд ходатайства, чтобы в ближайшее время всех подозреваемых заключить под стражу.