2020-03-03T13:02:56+03:00
Общество

КОРОЛЬ ПОП-МУЗЫКИ И ХАЙПА: ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРЕДСТАВИТ СВОЕ НОВОЕ ШОУ...

«По-прежнему испытываю щенячий восторг, выходя на сцену»
Иван Егоров
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Фото: Борис Кудрявов.Фото: Борис Кудрявов.
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Трудоспособность Филиппа Киркорова давно стала легендой. У публики еще не улеглись впечатления от шоу «Я», поставленного режиссером от «Цирка дю Солей» Франко Драгоне, а Король с маэстро Драгоне уже подготовил новую грандиозную программу «#Цвет настроения»…

Новое шоу получило говорящее само за себя название «#Цвет Настроения».

С одной стороны, это намек на то, что она является логическим продолжением предыдущей работы, а с другой - очевидно, что король российской поп-музыки предстанет с новой, неожиданной стороны.

Что-что, а удивлять Король умел всегда. Филипп Киркоров был виртуозом хайпа задолго до того, как это стало мейнстримом. Недавно артист еще раз доказал, что не разучился производить эффект - нашумевшим клипом «Цвет настроения синий». Видео вышло на загляденье: тут и тонкий беззлобный троллинг молодежи, и искрометный юмор, и целая россыпь российских селебрити в необычных ролях. Неудивительно, что ролик собрал более 55 миллионов просмотров на Youtube и стал одним из самых обсуждаемых музыкальных событий года в Рунете.

На волне такого успеха Киркоров продолжил эпатировать публику - на сей раз на пару с давним другом Николаем Басковым. И снова получилось: вышедший шуточный клип «Ибица» за первые же сутки набрал 1,5 миллиона просмотров и оккупировал первую строчку вкладки «В тренде». В съемках приняли участие Сергей Шнуров, Гарик «Бульдог» Харламов, Валерий Леонтьев, Андрей Малахов.

Всего через две недели Филипп разрывал шаблоны уже в дуэте с Егором Кридом их новым хитом «Цвет настроения черный». Песня в первые же дни возглавила все чарты, а видеоклип на сегодня насчитывает более 100 000 000 просмотров на Youtube.

Впрочем, Киркоров отлично понимает: одной шумихой сыт не будешь. Он придирчиво выбирает, какие песни будет исполнять. У него потрясающее чутье на хиты.

Огромное внимание Киркоров всегда уделяет живым выступлениям, создавая фантастические шоу. В новой программе «#Цвет Настроения» задействована уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 человек персонала участников нового шоу, экраны с 3D-графикой. Ничего подобного раньше не делал никто из российских исполнителей. Пока можно только гадать, какие сюрпризы Киркоров приготовил в этом шоу, но одно можно сказать наверняка: у зрителей #цвет настроения к концу выступления будет яркий!

19 АПРЕЛЯ 19:00

СК «БАСКЕТ-ХОЛЛ» - BASKET HALL ,

г. Краснодар, ул. Пригородная, д. 24

Стоимость билетов: 1500 - 8000 Р.

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