Десантница из Новороссийска борется за звание «Краса ВДВ»

12 девушек из всех соединений ВДВ в стране сейчас участвуют в конкурсе «Краса ВДВ-2020». Проходят соревнования в Туле. И до 6 марта десантницы будут показывать жюри, на что они способны.

Алина разбирает автомат Калашникова. Фото: Департамент информации и массовых документаций Министерства обороны РФ

Первое состязание, в котором они участвовали – стрельбы. Девушки сначала разобрали, а потом собрали Калашникова, стреляли из пистолета Макарова и сдавали нормативы.

Участницы конкурс "Краса ВДВ-2020". Фото: Департамент информации и массовых документаций Министерства обороны РФ

Среди участниц – и представительница Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ 23-летняя Алина Павлова. Девушка окончила Рязанское училище ВДВ и по распределению уехала в Новороссийск.

Алина Павлова на конкурсе "Краса ВДВ-2020". Фото: Департамент информации и массовых документаций Министерства обороны РФ

- Когда заканчивала школу, моя мама прочитала в газете, что в военные вузы набирают девушек. И она в шутку сказала мне, мол, не хочешь стать военной? – рассказывает Алина. – Я посмеялась, конечно, но на следующий день пошла в военкомат. А когда меня взяли в военное училище, мама была в шоке. Она не могла поверить, что среди курсантов и я! Конкурс ведь был очень большой.

Десантница из Новороссийска не только хороша собой, но и метко стреляет. Фото: Департамент информации и массовых документаций Министерства обороны РФ

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении ВДВ Алина Павлова служит начальником станции спутниковой связи. На ее счету – 28 прыжков с парашютом.

Алина Павлова. Фото: Департамент информации и массовых документаций Министерства обороны РФ

6 марта станет известно, кто из 12 прелестниц возьмет титул «Краса ВДВ-2020».

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